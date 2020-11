Senato, un altro passo per sostenere la cultura

“Un secondo passo per sostenere la cultura è stato fatto oggi. Eccolo:

1. Ampliare elenco beneficiari a fondo perduto in attività di produzione, post produzione e distribuzione video, programmi televisivi, cinema, editori digitali, promozioni etc…

2. Prevedere indennità per lavoratori intermittenti dello spettacolo

3. Agevolazioni fiscali soprattutto per chi non gode dei fondi Fus.

4. Stabilizzare il bonus cultura per diciottenni.

5. Tavolo permanente di confronto operatori culturali.

6. Iva ridotta su prodotti e servizi culturali.

7. Nuovi stanziamenti per didattica digitale e per prevenire abbandono scolastico.”

Lo scrive sul proprio profilo Facebook il senatore socialista Riccardo Nencini, presidente della commissione cultura al Senato.