Sgomberi Roma, se la destra e la sinistra non sono uguali

Se per te destra e sinistra sono uguali, uno sgombero vale l’altro, anche quando è evidente che non si possono mettere sullo stesso piano due realtà completamente opposte.

In queste ore sono state sgomberati sia l’occupazione abusiva a via Taranto – San Giovanni – da parte dei neofascisti di forza Nuova, sia Cine Palazzo a san Lorenzo, ma mentre nel primo caso si tratta di una fazione partitica illegale nel secondo caso siamo davanti a una realtà importante per il quartiere dal punto di vista culturale e sociale. Il Cinema Palazzo in questi mesi di pandemia è stato uno dei luoghi pulsanti della solidarietà, qui si è organizzata la spesa a domicilio e i servizi di solidarietà per i più fragili, le distribuzioni di beni alimentari. Chiuso il palco dove sono passati migliaia di artisti di ogni calibro il Cinema Palazzo si è trasformato naturalmente in hub della solidarietà, contribuendo a sostenere i meno abbienti nel momento più difficile del lockdown e ancora oggi, proprio mentre il comune accumulava ritardi nella consegna dei buoni spesa e del sostengo all’affitto.

Per la Sindaca del M5S – ne destra, ne sinistra – sono la stessa cosa e si complimenta anche con la prefettura.

Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la legalità. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 25, 2020



A lasciare di stucco però è anche constatare che proprio lì nel 2016 la Sindaca fece campagna elettorale, nel Cinema Palazzo, dove parlò dell’importanza dei centri culturali.

Ancora più rabbia oggi che la giornata doveva essere dedita a parlare contro la violenza sulle donne, ma anche su quel piano la prima Sindaca della Capitale ha lasciato solo l’amaro in bocca: gli ultimatum alla storica Casa delle Donne di via della Lungara o al rischio chiusura della casa transfemminista di Lucha y Siesta. Senza contare l’uscita infelice della Presidente della commissione Pari opportunità che due mesi fa assicurava di lavorare anche per la violenza delle donne sugli uomini o il curriculum di “esperta di burlesque” della delegata della sindaca di Roma alla Parità di Genere…