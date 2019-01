Si ‘giocano’ le europee, Berlusconi sempre in campo

Ancora in campo. Venticinque anni dopo la nascita di Forza Italia, Silvio Berlusconi fa sapere che si candiderà alle prossime elezioni europee. Un déjà vu, forse. Di certo l’annuncio del Cavaliere e le motivazioni della discesa in campo sembrano essere identiche a quelle del 1994. “Alla mia bella età ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa, dove manca il pensiero profondo sul futuro del mondo”. Senza lo spettro comunista da affondare, il nemico da inquadrare nel mirino è ora il Movimento 5 Stelle. “Sono come quei signori della sinistra comunista del ’94”.

L’annuncio dell’ennesimo ritorno in campo va in scena in Sardegna, dove Berlusconi è in visita per la campagna elettorale delle amministrative di febbraio. Da Quartu Sant’Elena l’ex premier si dice sicuro che “con la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacità di convincere, penso di poter svolgere un ruolo importante e far capire ai cittadini europei che rischiamo di allontanarci dai valori occidentali”. Il pericolo, secondo Berlusconi, è quello di venire presto “dominati da un impero cinese che ha delle convinzioni e dei valori opposti ai nostri”.

Il prossimo 26 maggio, dunque, il nome di Berlusconi sarà di nuovo sulla lista di Forza Italia. Restano ancora da definire i dettagli (“Dovremo vedere con i tecnici la collocazione della mia candidatura”). Soprattutto resta ancora da scoprire lo schieramento con il quale si presenterà il centrodestra. Nonostante le tentazioni populiste, Salvini alla fine dovrebbe tornare a fare squadra con Forza Italia e Meloni. Il leader leghista è ormai il capo indiscusso della coalizione. Un aspetto che pesa non poco sugli equilibri interni. Berlusconi, però, non può permettersi una corsa in solitaria né l’unione con altri alleati.

L’82enne Silvio è pronto al “nuovo miracolo italiano”, quindi. A 25 anni esatti dal famoso spot televisivo con il quale annunciava la “discesa in campo”. Da lì fu tre volte presidente del Consiglio. Nel frattempo collezionò un numero incalcolabile di indagini e processi. Rimediò solo una condanna per frode fiscale (che gli costò la decadenza da senatore) scontata ai servizi sociali assistendo gli anziani della casa di cura di Cesano Boscone. Qualche mese fa la riabilitazione tanto agognata concessa dal tribunale di sorveglianza di Milano. Sembrava finita. E invece…

