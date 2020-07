Siamo sicuri di saper distinguere gli amici dai nemici?

Il netturbino Gunther di Ulm vota, elegge un deputato della destra CDU e dice. Mi piacciono gli italiani, sono stato a Roma in viaggio di nozze e d’estate vado a Cesenatico. I soldi glieli presterei (MES) e anche regalerei (Recovery Fund). Ma qui paghiamo tutti le tasse, in Italia no. Aspettiamo anche noi la pensione, ma gli italiani ci arrivano molto prima. Qui se ci imbrogliano andiamo in tribunale e ci riprendiamo i nostri soldi, in Italia no perché la giustizia non funziona. Qui non siamo taglieggiati dai delinquenti, ma gli italiani meridionali si. Facciano come qui, ci lascino controllare e i soldi glieli diamo. Anche se ho sentito che in Italia stipendiano chi non lavora e non studia.

Il deputato eletto dai tanti Gunther vuole che la Merkel sia più rigida e condivide molte obiezioni dei “frugali”. Chi sono i nemici? I nostri politici i quali lasciano l’Italia in queste condizioni oppure il netturbino di Ulm? Il quale aggiunge. “Di immondizia me ne intendo. Qui la inceneriamo. A Roma la spediscono in Germania. Dobbiamo per caso pagare anche i loro TIR?”.



Ugo Intini



Il Dubbio