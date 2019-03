CONGRESSO Straordinario NAZIONALE in provincia di Siena vince la mozione di MARAIO con il 100%

Si tenuta ieri a TORRITA in via Toscana,1 l’Assemblea Congressuale Provinciale degli iscritti al PSI della Federazione di Siena per discutere le due mozioni nazionali: “Identità socialista per cambiare davvero” con candidato alla Segreteria Nazionale Luigi IORIO, foggiano, e l’altra mozione “Domani è adesso” con candidato alla Segreteria Nazionale Vincenzo MARAIO, di Salerno. Questi due giovani compagni si contendono la Segreteria Nazionale del PSI al Congresso Straordinario Nazionale che si terrà a ROMA dal 29 al 31 di Marzo. Il vincitore succederà all’attuale Segretario Nazionale il SEN. Riccardo NENCINI in carica da 10 anni che ha fatto questa scelta di non ricandidarsi per favorire il rinnovamento al vertice del PSI.

La seduta è stata aperta dal Presidente della riunione Giuliano Olivieri che ha dato la parola per gli interventi di numerosi compagni e compagne presenti, tra gli altri Garosi di Montepulciano, Pannini di Siena, Grassi di Monteroni, Malacarne Paolo di Torrita ed altri. Dopo un approfondito dibattito il Presidente ha messo in votazione le mozioni ed all’unanimità dei presenti è stata votata la mozione di MARAIO alla quale sono stati assegnati tutti i 6 delegati provinciali che rappresenteranno la Federazione di iena al Congresso Nazionale a Roma.

I delegati nominati sono: Ardanese Alfredo; Del Ciondolo Giorgio; Giani Graziella; Grassi Filippo; Pannini Aldo e Putortì Sara. Delegati supplenti Migliorucci Emiliano, Olivieri Giulianoe Pasquini Carlo.