Liberata Silvia Romano: “Sto bene, presto in Italia”

“Sto bene e non vedo l’ora di tornare in Italia”. Queste, secondo quanto si apprende, le prime parole pronunciate da Silvia Romano dopo la sua liberazione a quasi un anno e mezzo dal suo rapimento in Kenya. “Sono stata forte e ho resistito”, avrebbe detto ancora la ragazza.

Il ministro degli Esteri Di Maio ha sentito al telefono Silvia Romano che sta bene e si trova nell’ambasciata italiana a Mogadiscio, in Somalia. Il ministro, a quanto si apprende, si è sincerato delle condizioni delle ragazza e sarà domani alle 14 a Ciampino ad accoglierla. “Siamo tutti molto felici, la Farnesina è sempre stata in contatto con la tua famiglia, ci siamo sentiti con la tua famiglia, domani saremo in aeroporto ad accoglierti”, ha detto.

La cooperante della onlus “Africa Milele” era stata rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, era tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, l’organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata “ostaggio politico”.