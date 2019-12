Repubblica democratica del Congo, la lunga rinascita

A Roma, nella chiesa della Natività a Piazza Pasquino (di fronte alla statua che da sempre è un simbolo della vena ironica e pungente dell’anima romana), è stata celebrata una messa col rito zairese: rito approvato dalla Congregazione vaticana per il culto divino nel 1988, dopo un lungo processo di “Inculturazione” della liturgia cattolica iniziato con Paolo VI e Giovanni Paolo II, e che ha portato la Chiesa ad inglobare, nel rituale appunto della Messa, vari elementi della tradizione orale e musicale africana, che convivono pienamente coi punti essenziali del rito cattolico.

La messa è stata officiata da Don Silvestro, parroco della chiesa, Don Pierre Kabongo, religioso cattolico della Repubblica democratica del Congo (l’ex- Zaire), e Mons. Jean Marie Gervais, Prefetto coadiutore del Capitolo Vaticano, e Presidente dell’ associazione di promozione sociale “Tota Pulchra”: che, nata nel 2016, vuole dare ospitalità e spazio agli artisti, specie ai più giovani e ai più bisognosi, promuovendo eventi culturali dì’ogni tipo. Con la comunità congolese a Roma, “Tota Pulchra” sta collaborando per realizzare iniziative religiose e culturali che testimonino la lunga rinascita di questo grande Paese, che in quasi 60 anni d’indipendenza, con le superpotenze mondiali sullo sfondo, non ha cessato di esser teatro di conflitti sanguinosi, causa di milioni di morti.

Tra le navate di una chiesa gremita sino all’inverosimile, sono risuonati inni cattolici e motivi religiosi e popolari africani, cantati e accompagnati con musica e danza da una scatenata orchestra e un variopinto coro che hanno mischiato sonorità tribali e gospell, atmosfere afro-americane e terzomondiste. Momento centrale della celebrazione è stata la lettura della Bolla di indulgenza plenaria emessa l’ 8 novembre: con la quale la Penitenzeria Apostolica, autorizzata da Papa Francesco, ha concesso l’indulgenza plenaria alla Cappellania della Comunità congolese ( sita appunto nella Chiesa della Natività), per tutti i suoi fedeli e per tutti coloro che vengano in pellegrinaggio a Roma.

Altro momento importante, l’esibizione – molto acclamata – di Aldo Francesco Ciaccio, cantautore,. musicista e artista figurativo, cala- brese d’origine: che ha cantato “I love you Jesus cries”. Canzone che Ciaccio – amico di artisti come Umberto Tozzi, Al Bano, Pupo, Gianni Morandi – ha scritto nel 1999, cantandola per la prima volta la vigilia di Natale nella chiesa napoletana di Forcella: e che vuol essere un sincero omaggio alla grandezza e all’attualità del Cristo, come rivoluzionario nonviolento e fautore d’una svolta “copernicana” nella concezione del mondo. Che, senza rinnegare i lati migliori del pensiero antico, ha propugnato però una civiltà nuova, basata anzitutto sull’amore. “Mi piacerebbe – ha sottolineato Ciaccio- che questa canzone diventasse l’inno della Comunità cattolica congolese”.

Fabrizio Federici