“Sing a long”, canzoni per imparare l’inglese sui social

Sin a long, inglese e musica per piccolissimi, è un progetto laboratorio/spettacolo. rivolto ai bambini sino ai quattro anni di età e ai genitori, con Diego di Vella e Livia Adinolfi, che punta ad avvicinare alla lingua inglese i bambini già da piccolissimi con l’aiuto della musica e del teatro. Attraverso il repertorio anglosassone di canzoni, filastrocche, bans e semplici danze, i bambini familiarizzano così con la lingua inglese, imparando a conoscerne i suoni, la pronuncia, la musicalità.

Sin a long, realizzato in collaborazione con il Teatro Verde di Roma, va in onda ogni sabato alle ore 11:00, sui canali social del Teatro Villa Pamphilj, https://www.facebook.com/TSVCorsini/, canale Youtube Teatro Villa Pamphilj.

Sing a long fa parte della programmazione di #IncursioniArtisticheDiMutualità, le iniziative social del Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica Veronica Olmi) inserite nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune, la rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale, assessorato alla crescita culturale, aderendo alla campagna #iorestoacasa e al programma #laculturaincasa.