Sintesi dell’intervento di Riccardo Nencini

In dieci anni è cambiato il mondo, sono un eternità.

Nel 2008 l’Italia era all’inizio di un periodo di difficoltà economica.

Siamo passati dal bipolarismo con un Pd a vocazione maggioritaria e il partito di Berlusconi ad un inedito tripolarismo destinato a nuove acrobazie.

Non è rimasto niente dei due attori protagonisti di quel bipolarismo e di quel tempo. Occorre aggiornare il canone di lettura della realtà.

2008: chi eravamo.

Sono passati dieci anni, siamo in piedi grazie alla diffusa rete degli amministratori locali socialisti e alla nostra capacità di tessere alleanze: SEL, Italia Bene Comune, Insieme, Stati Uniti d’Europa.

Tutte queste alleanze avevano un minimo comune denominatore, alleanze costruite per mantenere l’indipendenza politica e l’autonomia della nostra organizzazione.

Non siamo mai entrati nel Pd.

Per evitare quella condizione negli anni ci siamo inventati una serie di alleanze elettorali che hanno prodotto risultati diversi che hanno permesso di preservare l’autonomia politica del partito e una forte indipendenza organizzativa.

Congresso: fine di un ciclo politico

La nostra comunità in dieci anni ha celebrato sei congressi. Si tratta di numeri da record.

Quando finisce un ciclo politico occorre mettere in campo una nuova generazione.

Non invocate l’unità a caso, non c’è stata una gestione padronale del partito, ma sempre ampie maggioranze negli organismi di partito.

Meglio astenersi o votare contro prima che tradire dopo. Si chiama rispetto, responsabilità e coerenza, sono il pane di qualsiasi comunità.

Noi siamo diventati perfetti nell’essere degli straordinari cecchini. Da noi si è fischiato chi è rimasto ed applaudito chi è rimasto.

Età del ferro, con tendenza al salto nel buio o uomo solo al comando.

L’Italia e l’Europa vivono un’età del ferro, una epoca carica di rabbia e paura.

Questo porta l’elettorato verso destra e alla ricerca di un uomo solo al comando.

Abbiamo vissuto in una società aperta, ma oggi ci sono forme di nazionalismo etnico molto pericolose, figlie di disuguaglianze esagerate e di crisi delle identità.

Le identità rappresentano le tutele delle comunità secondo valori e nel rispetto, da sinistra, di valori universali.

Un esempio di slogan pericolosi: “la donna deve obbedire”.

Le associazioni che partecipano al Congresso di Verona usano questi slogan.

Una settimana fa a Prato si è celebrato il centenario della nascita dei fasci di combattimento.

Il problema è che la manifestazione di forza nuova ha avuto il via libera del prefetto.

Quando mai si era visto un prefetto che concede l’autorizzazione ad una manifestazione di questo tipo?

Il futuro

Se questo è lo stato in cui si trova l’Italia, non possiamo limitarci a chiedere l’autonomia del partito.

Dobbiamo creare piattaforme politiche che siano in grado di frenare questi fenomeni.

Nel maggio 2018, abbiamo avanzato la proposta di una coalizione europeista e riformista che tenesse insieme tutti coloro che si oppongono all’internazionale nera e populista, unendo tutti i democratici e i riformisti.

Qualche settimana dopo, la proposta venne rilanciata da Carlo Calenda.

Dopo diversi mesi, quella operazione non si è ancora vista.

L’iniziativa degli “Stati Uniti d’Europa” andava in questa direzione, un percorso che avesse una forma larga. Su questa ipotesi abbiamo riallacciato i rapporti con i vecchi compagni e possiamo contare sulla condivisione dei radicali nel sostegno alla candidatura di Timmerman e alla comune partecipazione al gruppo socialista.

Su questa ipotesi si può ancora lavorare, allargando il campo a Speranza di Mdp, ma non a D’Alema.

Si è avuto un incontro con il Pd e con Più Europa.

Il tema di chi siamo è molto importante. Più Europa è in Alde, noi siamo tra i fondatori del Pse.

Il quadro non è definito ma è abbastanza chiaro e non abbiamo una posizione isolata.

Il congresso può essere unitario e partecipato.

In tema di iniziativa politica occorre puntare su un Osservatorio parlamentare della sinistra riformista.

Se questo partito è ancora in vita lo dobbiamo alla rete di amministratori socialisti che hanno combattuto la mancanza di finanziamento pubblico e gli sbarramenti elettorali, questo rende la differenza tra il pre 2008 e il post.

Il 26 maggio votano due capoluoghi di regioni e più di 3000 comuni. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo liste che siano in grado di ottenere un risultato politico.

Un buon risultato anche per la coalizione perché se crolla il Pd noi non eleggiamo da nessuna parte.

Ultima questione, immagino che Enzo sarà un buon segretario. Attorno al nuovo segretario servirà un pacchetto di mischia fatto da saggi e da giovani.

Spero che il congresso si chiuda unitariamente con chiarezza sull’orientamento politico. Chi non condivide rimanga.

Sono felice di lasciare un testimone di una bellissima storia.