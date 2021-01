‘Skill Tales’ ritratti premier, Nanni comincia con Craxi

La prima stagione di ‘Skill Tales’ si apre oggi, 19 gennaio, con il primo episodio de “Il Palazzo velato”: otto ritratti dedicati a otto diversi presidenti del consiglio. A raccontare luci e ombre degli ultimi 40 anni di Palazzo Chigi è Mario Nanni, figura iconica del giornalismo parlamentare, già caposervizio politico e caporedattore centrale dell’Ansa, in queste settimane in libreria con “Parlamento sotterraneo” (Ed. Rubbettino).

Nel primo podcast, “Bettino Craxi, il modernizzatore osteggiato”, la figura del leader politico scomparso esattamente 21 anni fa, che fu prima osannato e invidiato, poi spodestato e vilipeso, oggi in gran parte riabilitato o rimpianto. Arrivò a Palazzo in sella a un partito, quello socialista, che era sceso al 9,6% dei consensi, per cui – come recita il racconto di Nanni – “dovette studiare una strategia di sopravvivenza e di rilancio”. L’affascinante epopea di Craxi viene illustrata passando dal patto di potere con Forlani e Andreotti ai fatti di Tangentopoli, sino al duro esilio di Hammamet. “Esule o latitante? Statista o capro espiatorio?”, domande perenni presenti all’interno del podcast, domande che attendono il corso della storia per trovare risposte. Di prossima pubblicazione altri episodi sugli inquilini di Palazzo Chigi: oltre all’approfondimento di alcune figure tecniche, come Mario Monti, o tecnico-politiche, come Giuliano Amato, Mario Nanni ricostruisce – ad esempio – le vicende politiche di Romano Prodi, “il professore prestato alla politica che vinceva le elezioni, ma che non riusciva a governare” e Silvio Berlusconi, “l’imprenditore che voleva cambiare l’Italia e fare la rivoluzione liberale”. Il canale Skill On Air, disponibile sulle piattaforme Apple Podcast, Spotify e Spreaker, è arricchito da una nuova sigla, “Non è musica”, scritta e interpretata da Fabio Garzia, in arte Mustrow, artista romano che ha già al suo attivo collaborazioni con diversi protagonisti della nostra canzone, tra cui Noemi, Fiordaliso, Marracash, Elisa e Carl Brave.(AGI)