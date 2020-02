Slovenia, nasce il Governo Jansa, amico di Orban

Come era nelle previsioni mercoledì 26 febbraio il Presidente della Repubblica Borut Pahor ha affidato a Janez Jansa, leader del Partito democratico (al di là del nome xenofobo e sovranista) l’incarico di formare il nuovo Governo della Slovenia. Non si sono avverate le previsioni e le speranze dell’ ex Premier dimissionario Marjan Sarec di andare alle elezioni anticipate dopo che gli era venuta meno la maggioranza in Parlamento. Nei giorni scorsi Jansa aveva trovato , nel corso delle trattative che avevano seguito la crisi politica, un accordo con tre forze minori, la Smc (movimento di centro), la NSi (destra cattolica) e il partito dei pensionati (Desus) anche approfittando della paura di questi partiti di andare al voto anticipato che avrebbe potuto probabilmente farli scomparire dalla scena politica slovena. Jansa è riuscito nell’impresa che aveva mancato dopo le elezioni del 2018 che lo avevano visto vincitore ma senza maggioranza di Governo. Il programma è stato definito rapidamente e già martedì prossimo Jansa dovrebbe presentarsi all’assemblea parlamentare di Lubiana per ottenere il via libera al suo Esecutivo e assicurare al Paese quella governabilità di cui ha assolutamente bisogno. Sui 90 seggi di cui è composta il leader del Partito democratico dovrebbe poter contare di 49 voti a favore (quelli della sua coalizione a parte un deputato dissidente e quelli dei due rappresentanti della minoranze linguistiche italiana e ungherese). Per quello che è stato anticipato dallo stesso Jansa il nuovo Governo si baserà su alcune misure popolari come l’aumento delle pensioni e il rimpinguamento dei fondi per gli enti locali e su alcuni cavalli di battaglia della destra sovranista slovena come il ripristino della leva militare per sei mesi, il rafforzamento delle frontiere, la lotta contro i migranti clandestini.

Un programma che avvicina notevolmente la Slovenia all’Ungheria di Victor Orban, notoriamente amico di Jansa e sotterraneo protagonista negli ultimi mesi di operazioni finanziarie legate al mondo dello sport e dell’economia. Una unità di intenti che potrebbe fare sentire i suoi effetti anche all’interno dell’Unione Europea, dove agli Stati del patto di Visegrad potrebbe aggiungersi anche la Slovenia. Ciò nei giorni scorsi ha suscitato la protesta di molti intellettuali preoccupati della virata in campo autoritario e nazionalista del Governo Jansa. Ma esiste anche il timore che questa recrudescenza nazionalista possa anche cancellare tutti i miglioramenti dei rapporti degli ultimi anni tra Italia e Slovenia con il superamento di ferite storiche che rischierebbero di essere riaperte con pesanti conseguenze sui rapporti attualmente ottimi tra i due popoli. Un’avvisaglia di ciò lo si è visto pochi giorni fa, in occasione della giornata del ricordo, quando al ricordo italiano dei martiri delle foibe ha fatto riscontro un atteggiamento poco benevolo da parte slovena