Smaltimento amianto: il ruolo delle istituzioni e della politica

Nel corso dell’undicesimo episodio di ONA TV si è discusso di bonifiche. “Smaltimento amianto: le responsabilità della mancata bonifica, su chi ricadono?”. Ma, nel corso della trasmissione si è andati oltre. Sono stati affrontati tutti i temi sul tappeto, anche quelli della nuova formulazione dei testi normativi e degli incentivi fiscali.

Gli ospiti in studio: Ezio Bonanni, il Presidente ONA; Andrea Silvestrini, Segretario PSI Roma, Domenico Guidi, Sindaco Comune di Bassiano; Franco Colombo, Presidente FILASC.

L’Avv. Ezio Bonanni ha rimarcato la necessità di una presa d’atto da parte della politica e delle istituzioni della drammatica situazione dell’amianto in Italia, al di là dei colori politici.

Quella dell’amianto è un’emergenza, prima di tutto, sociale ed ambientale e, poi, sanitaria e giudiziaria, perché è proprio la contaminazione ed il ritardo delle bonifiche, che sono alla base dell’aumento dei casi di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate e, purtroppo, del numero dei morti.

Assistiamo ad una strage silenziosa. Nel 2019 sono morte altre 6.000 persone per via della fibra killer e, ancora di più, nel 2020, per via del Covid. Questa situazione era stata già, più volte, segnalata.

L’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’ONA fa parte di un’epopea, quella della lotta delle vittime contro la fibra killer che, in 100 anni di storia, è riuscita ad ottenere la messa al bando con la L. 257/1992. Era il 1943, quando fu emanata la L. 455/1943 di indennizzo dell’asbestosi per malattia professionale.

Questa legge segna la presa d’atto in nome di Re Vittorio Emanuele III della lesività della fibra killer dopo le sentenze del 1906 del Tribunale di Torino.

Eppure, come denunciato ne “Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia”, presentato il 19.06.2018, le bonifiche sono in ritardo. L’ONA, a più riprese, ha insistito, con la richiesta del credito di imposta. Nel frattempo, prosegue la mappatura, ed è stata creata la app amianto. In questo modo, chiunque può scaricare la app e segnalare i siti.

Ma, soprattutto, evitare i siti contaminati.

A poco servono i risarcimenti. Infatti, non esiste somma che possa restituire la salute o la vita. L’ONA ribadisce, con forza, che la salute non può essere monetizzata. Il profitto non può essere anteposto alla dignità della persona. Deve venir meno quella concezione ricattatoria del falso dilemma salute o lavoro. Purtroppo, ancora nel 2019, sono stati più di 1.900 i decessi, solo in Italia, per mesotelioma. I casi di mesotelioma, in particolare di mesotelioma pleurico, che è la forma più frequente (in più del 93%), è in costante aumento, e nel 2020, a causa del Covid, i decessi sono aumentati. Così, per le altre malattie asbesto correlate.

Occorre riaffermare coerentemente con lo statuto dei lavoratori (L. 300/70), la dignità del lavoro come mezzo di edificazione della persona umana, e anche i nostri giovani debbono essere avviati ad una specializzazione e ad un’attività di lavoro che possa permettere la loro crescita professionale e, al tempo stesso, ottenere un reddito dignitoso, ben oltre quello di cittadinanza.

Per questi motivi, nell’ambito dei lavori della Commissione Amianto, istituita dal Ministero dell’Ambiente, sia l’Avv. Ezio Bonanni che il Gen. Giampiero Cardillo, entrambi componenti e, al tempo stesso, rappresentanti dell’ONA, hanno ribadito la necessità che si giunga al più presto alla bonifica dei siti, prima di tutto, con un credito d’imposta.

Il conduttore ha richiamato l’attenzione di Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano, al ruolo fondamentale delle istituzioni locali.

Infatti, molti comuni, hanno avviato quei servizi per la rimozione e smaltimento di amianto, specialmente quando le quantità sono modeste. Ne sa qualcosa Domenico Guidi, che per lungo tempo ha amministrato il Comune di Bassiano, e che è riuscito ad ottenere dal Consiglio Comunale, già dal 2009, la totale rimozione dei materiali di amianto nel Comune di Bassiano.

Ciò fu ribadito anche nella delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bassiano del 06.09.2009. Lo stesso Comune di Bassiano, come centinaia altri comuni d’Italia, hanno aderito all’ONA. Ciò è stato ribadito da Domenico Guidi nel suo intervento, richiamando la necessità di una circolarità tra ecosostenibilità e sviluppo, che sia coerente con la tutela dell’ambiente e della salute.

È intervenuto anche il Dott. Andrea Silvestrini, Segretario del PSI di Roma, il quale ha ribadito il ruolo fondamentale dei comuni per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. In particolare, la necessità di facilitare l’accesso alla bonifica, con contributi ma anche con la rimozione in sicurezza, con il supporto tecnico per eventuali problematiche. In più, il Dott. Andrea Silvestrini, ha ritenuto fondamentale che i prezzi siano calmierati per i cittadini.

Il Dott. Andrea Silvestrini ha rimarcato l’alto valore etico-sociale, morale e giuridico dell’art. 32 della Costituzione Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto e interesse dell’individuo e della collettività, richiamando la fondamentale importanza della politica nel guidare la legislazione che sia di carattere sociale, coerente allo sviluppo della persona umana, secondo i principi del socialismo liberale, sviluppati in Italia e consacrati, unitamente al pensiero cristiano e liberale, nella costituzione repubblicana quanto mai attuale.

La deriva della politica, il qualunquismo e l’attenzione unicamente al momento elettorale, ha determinato dei guasti, in ordine alla mancata realizzazione di interessi fondamentali della collettività. In campo sanitario, è fondamentale la sanità pubblica e nel campo dell’immigrazione, l’abolizione dei debiti dei paesi poveri e la creazione di politiche che assicurino condizioni vivibili nei paesi d’origine.

Solo così, secondo l’esponente socialista, è possibile arrestare la massa migratoria e, in caso contrario, non potrà essere certo bloccata con le navi della Marina Militare o chiudendo i porti. In sostanza, nella sua visione politica, occorre superare l’affermazione qualunquistica e semplicistica che il problema dell’immigrazione possa essere risolto con metodi brutali contrari alla dignità della persona umana. In ciò, trovando una sponda nell’autorevole pensiero morale di Papa Francesco.

È poi intervenuto Franco Colombo, il quale ha ribadito l’importanza dei servizi messi in campo dai Comuni, finalizzati al ritiro di rifiuti prodotti da privati cittadini, ma, al tempo stesso, anche la necessità di facilitare la bonifica. In particolare, ci si riferisce alla necessità di tutelare la salute anche nei luoghi di lavoro, e non escludendo le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, dalle tutele.

Il presidente Colombo ha posto l’attenzione sul sinergico impegno di ONA e FILASC ed altre forze sindacali e sociali, per ottenere una nuova normazione che favorisca le bonifiche, comprese quelle dei siti industriali e produttivi.

Per questo motivo, nel corso della trasmissione, è stato rilanciato il ruolo non solo dei comuni, ma anche della politica. In particolare, anche della direzione della legislazione, compresa quella fiscale, nel senso di utilizzare degli incentivi per permettere la bonifica.

Con riferimento al tema dell’inquinamento, è stato richiamato il principio “chi inquina paga”. Il tema, però, non può essere quello solo del diritto penale. È necessaria la semplificazione nel campo amministrativo, la defiscalizzazione dell’IVA, oltre al credito d’imposta. Così come illustrato nel nono episodio di ONA TV: “Credito d’imposta, unica via per una reale bonifica dell’amianto”.

Il Sindaco Guidi ha posto in evidenza la primaria importanza del tema del censimento amianto e della mappatura dei materiali, in modo tale che, unitamente al credito di imposta e ad altri strumenti, il tema amianto possa essere affrontato e risolto.

Andrea Silvestrini ha rimarcato la necessità di un impegno politico, ovvero, di un’iniziativa politica che preveda, prima di tutto, la bonifica e messa in sicurezza dei siti. Ovvero, la ecosostenibilità ambientale, che deve tradursi in testi normativi e in scelte politiche che siano coerenti e non demagogiche. Privilegiando nella designazione degli incarichi nelle istituzioni politiche, coloro che abbiano le necessarie competenze e professionalità, da coniugare con il consenso elettorale su base democratica.

Per questi motivi, il presidente Franco Colombo ha ribadito la necessità del credito d’imposta, reale, concreto ed immediato per le imprese che vogliono bonificare, così come per i privati. È prevista per il mese di Gennaio, la presentazione del testo tecnico-normativo per il credito d’imposta della bonifica.

In questo modo, si afferma il principio di sviluppo ecosostenibile, coerente con il rispetto dei diritti anche delle future generazioni.