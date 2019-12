Sondrio, Napoli e le persone di ‘serie B’. La Brutta Italia

Il Bel Paese è sempre più brutto. Non è razzismo, è peggio, si tratta di mancanza di umanità. Ieri in un ospedale muore una bambina di 5 mesi, la madre urla il suo dolore, nella sala d’attesa non c’è alcuna solidarietà, ma solo commenti razzisti.

Quando i medici all’ospedale di Sondrio le hanno detto che per sua figlia non c’era più niente da fare, ha reagito con la prevedibile disperazione di una madre colpita dalla tragedia più grande. Questo però ha infastidito una quindicina di utenti dello stesso ospedale che hanno iniziato a lamentarsi e poi hanno offeso ripetutamente quella povera donna. A raccontarlo e condividerlo sui social network è Francesca Gugiatti, maestra elementare e consigliera comunale nel capoluogo della Valtellina.

“Qualcuno ha parlato di ‘tradizione africana’, altri di ‘rito tribale’ o ‘rito satanico’, qualcun’altra ha definito la madre devastata dal dolore una ‘scimmia’, per concludere con un uomo che ha sentenziato ‘tanto ne sfornano uno all’anno’. Parole di un cinismo spaventoso. Che fanno raggelare il sangue. Che feriscono nel profondo, non solo quella donna a cui il destino ha appena strappato la figlia, ma tutte le persone perbene. Ma come si fa a essere così cattivi? come si fa a infierire davanti al dolore più grande?”.

Ormai le persone non vengono più identificate come tali, per alcuni non è nemmeno questione del colore della pelle, ma proprio nell’essere diversi, pochi giorni fa l’ennesimo episodio brutale e omofobico. A Napoli i vigilantes hanno trovato chiusa in un tombino una trans, in stato di choc, vittima di un’aggressione che le ha provocato la frattura del setto nasale e numerosi traumi sul corpo e sul volto.

Nessuna solidarietà e nessun commento al riguardo nemmeno da parte delle Istituzioni.