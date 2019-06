Sostieni il Partito Socialista

Come certamente saprai il Parlamento ha abrogato la legge che regolava i rimborsi elettorali ai partiti (finanziamento pubblico) e ha varato una nuova normativa che consente ai partiti politici di finanziarsi esclusivamente attraverso la contribuzione volontaria da parte di singoli cittadini.

La nuova normativa prevede che, oltre alla donazione diretta, all’atto della compilazione e presentazione dei modelli 730 e 740 e Unico, il contribuente abbia la facoltà di destinare il 2×1000 della propria imposta sul reddito ad un partito politico, firmando nell’apposito spazio corrispondente al partito a cui intende elargire la donazione. Si tratta di una operazione semplice, che non comporta alcun onere e non ti costa nulla.

Per consentirci di continuare a dare voce e risposte a chi non ha voce; per continuare ad esistere nelle piazze delle nostre città, nelle scuole e università, nei luoghi di lavoro; per avanzare nella battaglia per i diritti civili, richiedi al tuo CAF o al tuo commercialista il modello per destinare il 2×1000 al Psi e firma nel riquadro corrispondente al Partito Socialista Italiano e SCRIVI IL CODICE R22.

Un futuro su cui contare. Con te ce la facciamo!

Certo di contare sul tuo sostegno, ti abbraccio fraternamente.

Enzo Maraio Oreste Pastorelli

Il Segretario Il Tesoriere