Sparatoria al Centro di Vienna. Un morto

La conferma arriva dalla polizia aus triaca, nella Capitale intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. Si parla di un morto e un ferito a Vienna dopo una sparatoria davanti ad un ristorante

A sparare sarebbe stato un uomo, che adesso, secondo il Kurier, è ricercato. L’area che circonda il ristorante del centro città sulla Bäckerstraße è stata immediatamente isolata e un elicottero della polizia sorvola la zona in cerca dell’uomo.

Gegen 13:30 Uhr hat eine männliche Person in #InnereStadt mehrere Schüsse abgegeben. Ein Opfer ist noch am Tatort verstorben, eine zweite Person wurde schwer verletzt. Es dürfte sich um eine gezielte Straftat handeln. Fahndung im Gange. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 dicembre 2018