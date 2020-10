Spazio Rossellini, apre la stagione teatrale per bambini

Pippi Calzelunghe è la protagonista del primo appuntamento con le “Domeniche d’Incanto (Spettacoli & Laboratori)” organizzate dallo Spazio Rossellini di Roma, in via della Vasca Navale 58, che andrà in scena il pomeriggio del prossimo 18 ottobre alle ore 16:00.

“Pippi libera tutti!” è un progetto teatrale per bambini e famiglie ispirato alle storie di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, che pone l’accento sulle potenzialità poetiche, evocative e comunicative del teatro di figura.

Pippi Calzelunghe racchiude in sé le risorse che i bambini riescono a far emergere anche nei momenti più difficili e la loro capacità di resilienza, ci insegna a vedere la realtà con uno sguardo laterale che coglie prospettive sconosciute e ci invita a sperare che attraverso il dolore ci si possa trasformare e arrivare a star meglio. Il messaggio di Pippi è la diffusione di un ideale di libertà, creatività, fantasia, autonomia, e felicità.

In scena l’artista artigiano Francesco Picciotti utilizzerà il teatro di figura, mescolandolo con il teatro più tradizionale, per cercare nuove possibilità di messa in scena a servizio delle domande e delle scelte dei bambini. In scena anche la sound designer Silvia Leonetti che ha curato le musiche di scena originali.

Pippi Libera tutti! è uno spettacolo che utilizza la musica, i suoni e le onomatopee come amplificatori del sentimento e del significato, in modo da favorire la comprensione a un pubblico vasto, oltrepassando le barriere linguistiche e culturali. Soltanto le marionette e i burattini, questi attori senza passato umano, senza ricordi, senza problemi, riescono a compiere il miracolo definitivo e straordinario: proiettare il gioco immutabile delle verità palesi e riposte in una nuova, impossibile dimensione, in uno spazio in egual misura slegato dai segni del passato e del futuro.

“Pippi Libera tutti! Allenamenti di teatro per bambini coraggiosi”, è uno spettacolo di teatro di figura di e con Francesco Picciotti; musiche di scena originali di Silvia Leonetti; scene di Roberto Capone; disegno luci Francesco Barbera; consulenza alla regia Federica Marchettini e Antonella Britti. Ideato e prodotto da Zip_Zone di Intersezione Positiva, con il contributo dell’Unione Buddisti Italiana e il sostegno dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Dopo lo spettacolo, spazio al Laboratorio creativo “I cerca-cose” a cura della Associazione Informadarte. Tutti i laboratori proposti mirano a sviluppare pratiche di collaborazione tra genitori e figli per imparare un nuovo modo di stare insieme attraverso il divertimento condiviso e l’apprendimento di nuove conoscenze.