Spazio Rossellini, in streaming con Shakespeare e Dickens

Re Lear di William Shakespeare ed Ebenezer Scrooge di Charles Dickens sono tra i protagonisti degli appuntamenti natalizi su Rossellini in streaming, il programma trasmesso sulla piattaforma Atcl Magazine nella sezione live, sulla pagina facebook di Atcl e su quella dello Spazio Rossellini, nell’ambito della rassegna La rete dei teatri, promossa da Atcl Circuito Multidisciplinare della Regione Lazio.

Si parte stasera alle ore 21:30, con “La storia di Re Lear” il nuovo spettacolo prodotto da Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani, selezionato tramite l’avviso volto alla ricerca di progetti di spettacolo dal vivo, di animazione artistica e culturale delle Associazioni del Lazio – #LazioInscena – promosso da Atcl. Lo spettacolo con Vanessa Scalera, accompagnata dalle sonorizzazioni live di Antonello Aprea, per la regia di Francesco Frangipane, realizzato sul palco dello Spazio Rossellini, è tratto dal testo di Melania Mazzucco. Si replica lunedì 21 dicembre, sempre alle 21:30.

La storia di Re Lear e delle sue tre figlie viene da molto lontano, una storia che hanno raccontato un po’ tutti: dai menestrelli alle corti dei principi, alle nonne davanti al camino. Con il passare del tempo le persone smisero di credere alle favole, ma un bel dì arrivò Shakespeare e capì che in questa barbara vicenda di re, conti, principi e principesse, mancava il coro, cioè una persona semplice, che dicesse parole in cui gli spettatori potessero riconoscersi, insomma la verità e così riscrisse tutto. Raccontò Re Lear a modo suo, e lo fece così bene e con parole così giuste che, dopo, se qualcuno avesse voluto raccontare Re Lear, avrebbe dovuto prendere la sua versione. Da allora, infatti, la storia ha avuto un’infinità di rappresentazioni, traduzioni, riduzioni e adattamenti e questa proposta dallo Spazio Rossellini è una di quelle.

Martedì 22 dicembre, alle ore 21:30 l’appuntamento è con Dialoghi_RedReading#13 Un giorno bianco”, un viaggio a ritroso della compagnia Bartolini/Baronio lungo le tappe del processo di creazione artistica di “333km Esercizi sull’abitare#2”, spettacolo che indaga sul significato di casa oggi, muovendosi lungo i concetti di stanzialità e mobilità e dove è il teatro stesso a farsi casa. Nel percorso di ricerca è stata data voce alle istanze del mondo giovanile che popola i territori periferici del Lazio. Il percorso è partito da Roma dall’incontro con il Centro Giovani e Scuola d’Arte “MateMù” nella zona di Piazza Vittorio, per poi procedere attraversando Ostia – dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio Ritratti di un territorio – e concentrare, infine, la ricerca nei paesaggi fuori città e specificatamente nei comuni laziali di Maenza, Castrocielo e Alvito.

Dal 20 al 27 dicembre Rossellini in streaming dedica cinque appuntamenti ai più giovani, in puro spirito natalizio: tre laboratori creativi con Capitan Brassura e il suo furbo aiutante Jok, della compagnia “Chien Barbù Mal Rasé” (su Facebook Spazio Rossellini e Atcl) e la rilettura teatralizzata di “A Christmas Carol” di Charles Dickens, la fiaba più amata (e sempre attuale) del Natale. La rilettura teatralizzata evoca lo stile letterario di Dickens, che organizzò in prima persona, nell’anno della pubblicazione (1843), un ciclo di letture dell’opera, dedicate ai suoi più fidati lettori, per testarne la forza letteraria e drammatica.

Un linguaggio immediatamente teatrale che mantiene sul pubblico di ogni età una presa emotiva ininterrotta. La lettura animata, anche se in una versione ridotta e in digitale, manterrà invariate alcune delle sue storiche caratteristiche che lo hanno reso celebre: protagonisti i puppets (burattini) dei tre spiriti e del terribile Scrooge (che ha anche ispirato Uncle Scrooge, il nostro Zio Paperon de’ Paperoni, il papero più ricco e avaro del mondo dei comics). L’arte del teatro delle ombre si unisce alle nuove tecnologie e alle videoproiezioni. Tutti questi elementi fanno del Canto di Natale una favola eterna. Un’opera moderna e complessa destinata a tutti, da continuare a raccontare alle future generazioni.