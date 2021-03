Speranza di vita, per la prima volta si accorcia causa Covid

Covid “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà parecchio tempo per essere pienamente recuperato”. Lo afferma il decimo Rapporto Bes dell’Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 la speranza di vita alla nascita era di 81,7 anni, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. “Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, annullati in un solo anno” ha detto il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo. Dati che secondo la Uil dovrebbero far rivedere gli indicatori sulle pensioni. “L’ISTAT – dichiara Domenico Proietti Segretario Confederale UIL – comunica oggi che l’aspettativa di vita in Italia a causa della pandemia in atto è diminuita di circa un anno. La UIL ritiene, alla luce di questo dato, sia necessario procedere alla revisione del meccanismo di adeguamento automatico dall’età pensionabile. Un meccanismo che, al momento, non prevede adeguamenti al ribasso, perché l’aspettativa di vita negli ultimi decenni era stata sempre crescente. Chiediamo quindi una riforma che superi l’attuale automatismo introducendo un adeguamento nella doppia direzione. Il Governo – conclude – apra subito un confronto con i sindacati su questo tema e su quello più generale sulla necessità di introdurre una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione in vista della scadenza di quota 100”