SPIRAGLI DI TREGUA

“Costituire una Forza di interposizione di pace in Libia sotto comando italiano (come in Libano nel 2006), meglio se a seguito di risoluzione dell’Onu. Si tratterebbe di forze Europee con in testa l’Italia con regole d’ingaggio precise e circoscritte: mettere fine alla guerra, proteggere i civili, evitare la ripresa del terrorismo, controllare il flusso migranti. L’iniziativa consentirebbe all’Italia di riprendere centralità nel Mediterraneo soprattutto dopo l’incidente diplomatico di ieri”. Così Riccardo Nencini, presidente del Partito Socialista, indica le tappe per la Libia dopo la convulsa giornata di ieri conclusa con il mancato incontro tra Conte e Al Serraj che, irritato per la presenza del generale Haftar giunto precedentemente a Palazzo Chigi dova ha avuto un colloquio con il Presidente del Consiglio, ha disertato l’appuntamento.

Intanto si aprono spiragli per una tregua. Infatti il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) “accoglie con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l’Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite”. È quanto si legge in una nota del Gna pubblicata dopo l’incontro di ieri ad Istanbul tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan nel quale i due hanno proposto tra le altre cose “un cessate il fuoco in Libia a partire dalla mezzanotte di domenica prossima”.

“Una pace solida e stabile in Libia può essere raggiunta solo mediante un processo politico condotto ed effettuato dai libici e basato su un dialogo franco e inclusivo fra loro” veniva detto in una dichiarazione congiunta dei due. I due leader hanno constatato inoltre che “scommettere su una soluzione militare del conflitto porterebbe solo a ulteriori sofferenze e renderebbe più profondi i dissidi fra i libici”.

In Libia “ci sono interferenze da parte di Stati esterni” e per questo “dobbiamo trovare una soluzione con l’Ue in modo da fare adottare un embargo sulle armi”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Algeri. La Libia, ha aggiunto, “è un problema di sicurezza nazionale che affrontiamo con tutte le nostre forze. Spingeremo perché si individui il prima possibile una data per la conferenza di Berlino. Dobbiamo mettere tutti gli interlocutori intorno a un tavolo e trovare una soluzione”.

Critico verso il presidente del Consiglio è Matteo Renzi che usa parole dure sull’attuale situazione in Libia, che diventa di giorno in giorno sempre più complessa. “L’Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti. La politica estera di un Paese si fa con il lavoro quotidiano, durissimo, non con una photo opportunity”, scrive il leader di Italia Viva nella sua Enews settimanale. “Nel progressivo disimpegno Usa e nel clamoroso silenzio europeo – scrive ancora Renzi – i soggetti che stanno giocando un ruolo decisivo sono sempre più Russia e Turchia – dice ancora l’ex premier -. E la cosa è inquietante soprattutto per il ruolo strategico che il Mediterraneo ha sempre avuto e sempre avrà nella politica italiana”.

