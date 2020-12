Spirito di Vino, la pandemia alla berlina

I vincitori della 21esima edizione di Spirito di Vino, il concorso internazionale, indetto dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, con il supporto di PromoTurimoFVG, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, CiviBank, Dolomia e Juliagraf, che celebra le più graffianti e originali vignette satiriche sul tema del vino, sono stati proclamati il 10 dicembre scorso, ovviamente con una cerimonia di premiazione online.

Connessi dalle loro case o dagli uffici, il presidente di giuria Alfio Krancic, il filosofo Aldo Colonetti, l’attore Francesco Salvi ed Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino FVG, hanno svelato quali sono state le opere giudicate più meritevoli dalla giuria di esperti composta anche da Giorgio Forattini (presidente onorario), Emilio Giannelli (vignettista), Valerio Marini (vignettista), Gianluigi Colin (art and cover editor La Lettura Corriere della Sera), Franz Botré (direttore rivista Spirito DiVino), Carlo Cambi (giornalista enogastronomico), Paolo Marchi (giornalista, Identità Golose), Fede & Tinto (conduttori Decanter – RadioRai), tutti personaggi illustri della satira, del giornalismo e della grafica.

In questo particolare 2020, non potevano mancare diverse illustrazioni satiriche sul Covid-19 e una di queste ha colpito tutta la giuria per la sua grande forza espressiva: l’italiano Tommaso Gianno con “Salute!” si è aggiudicato il primo premio nella categoria over 35 anni, seguito dal tedesco Sergiu Nicola con “Gioia di vino” e dall’ucraino Valery Doroschenko con “Cheers!” (terzo classificato).

Nella sezione under 35, invece, ha trionfato il portoghese Bruno Albuquerque con “O futuro do vinho”, seguito dall’italiano Diego Paparelle con “Kundavini” e dall’uzbeco Muzaffar Yulchiboev con “Bacchus vs Corona”.

Tutti i premiati riceveranno una selezione delle migliori etichette delle cantine associate al Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.

«Purtroppo, il periodo difficile e complicato che stiamo vivendo non ci ha permesso di svolgere le premiazioni in modo tradizionale, invitando giuria e partecipanti nella nostra bella terra – ha dichiarato Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino -. Tuttavia, è stato piacevole incontrare, anche se in maniera virtuale, così tante persone da ogni parte del mondo e poter condividere il nostro messaggio “di Vino” e augurale a tutti. Tante le opere arrivate che ci hanno stupito per la loro originalità e che ci hanno fatto sorridere e riflettere come vuole la migliore satira. Il mio ringraziamento alla giuria, ai partecipanti e ai finalisti, alle cantine associate e in particolare a PromoTurismoFVG e a CiviBank che da anni sostengono questo nostro importante progetto internazionale».

«Siamo molto felici di sostenere anche quest’anno Spirito di Vino e di constatare l’entusiasmo e il talento dei partecipanti anche in questo contesto difficile – ha dichiarato Michela Del Piero, presidente di CiviBank -. Il Movimento Turismo del Vino FVG non ha lasciato che la pandemia fermasse le sue iniziative per celebrare la cultura del vino, così forte e sentita in Friuli. CiviBank ha sostenuto il premio come negli anni passati, così come continua a sostenere i produttori vitivinicoli di tutto il NordEst, per cui rimane un saldo riferimento».