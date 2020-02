Spreco alimentare, un ‘male’ dal Capitalismo al Marketing

Il cibo è diventato un’icona, un soggetto attivo del marketing, non è un caso che sia passato dall’essere un bisogno a un aspetto glamour e un elemento rappresentativo del proprio status quo. Ce lo dicono le riviste, i giornali e i programmi Tv, ma il cibo ha creato anche dei veri e propri paradossi, evidenti: 821 milioni di individui nel mondo soffrono la fame e 1 persona ogni 3 è malnutrita. Ma intanto 1 persona su 8 soffre di obesità.

Oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, che in Italia, secondo il rapporto Waste Watcher di Last minute market/Swg 2020, ammonta a circa 10 miliardi di euro. Valore in calo del 25% rispetto al 2019, ma ancora alto.

Non si tratta solo di qualcosa di ‘moralmente’ sbagliato, ma anche dal punto di vista economico.

Lo spreco domestico – secondo l’analisi compiuta per il 2018 da «Diari di Famiglia progetto Reduce» – vale fra il 75 e l’80% della filiera complessiva, che comprende lo spreco nei campi (7,8%), nell’industria (6,5%), nella distribuzione (7,4%) per un totale di 15 miliardi che equivale allo 0,86% del Pil del 2018.

Numerosi i progetti che vanno in questo senso. 64.319 kg di pane e 36.612 kg di ortofrutta, per un totale di circa 1.200.000 pasti. Sono i dati del progetto “Il cibo che serve” realizzato dalle Acli provinciali di Roma nel corso del 2019: cibo recuperato dal rischio dello spreco – anche grazie alla collaborazione con il Centro agroalimentare di Roma -, che ha consentito di garantire alimenti di qualità anche sulle tavole delle persone più fragili. Se ne parla questa mattina, 5 febbraio, in occasione della VII Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentari, nell’incontro organizzato da Acli Roma e Enpam (Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri), dedicato proprio al contrasto dello spreco, al recupero delle eccedenze e alla salute, nell’ambito del progetto “Piazza della Salute” che Enpam porta avanti dal 2016 per sensibilizzare i cittadini sui corretti stili di vita.

Nella “hit” della percezione degli sprechi degli italiani troviamo saldamente in testa il cibo: negli ultimi 5 anni lo spreco alimentare supera di gran lunga la percezione degli sprechi idrici, energetici o monetari.

Pane e verdure fresche sono fra gli alimenti più spesso buttati. E poi pesano sulla pattumiera le bevande analcoliche, i legumi, la frutta fresca, la pasta fresca e non gettata senza essere stata consumata.