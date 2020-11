Stati generali. Da Movimento di Lotta a Movimento di Governo

Un Movimento sempre più ‘fluido’ per utilizzare un termine accademico ormai prestato alla politica, un Movimento che si avvia appunto ad adattarsi ancora di più alla politica di Palazzo. La grande novità rispetto ai Partiti nati e risorti nello scorso decennio è che il Movimento ha alle spalle o come supporter un outsider che ha creato, ma che in realtà non fa parte del Movimento: l’Avvocato-Presidente Giuseppe Conte.

“Siete una comunità tosta che ha affrontato scelte sofferte, ma che non ha mai mollato”, sintetizza Giuseppe Conte riconoscendo al Movimento “battaglie che ora sono patrimonio comune”. Ma quasi da pater familiae, li bacchetta: “La coerenza è sicuramente un valore, ma quando governi devi valutare la complessità, bisogna avere anche il coraggio di cambiarle le idee, quando ti accorgi che queste sono migliori di quelle che avevamo”.

Una creazione che si trasformata in nume tutelare del M5S e che riesce, con molto stupore, a mettere d’accordo le molte anime del Movimento di Casaleggio, molto più del padre fondatore, l’altro Giuseppe, Grillo.

Del quale parla l’avvocato del popolo, espressione politica dei 5Stelle, comincia subito con un’uscita destinata a spaccare ulteriormente il Movimento. Gianroberto Casaleggio “non l’ho mai incontrato ma sarebbe stato interessante”, si rammarica Conte che invece ammette: “Con Beppe Grillo ci sentiamo spesso, rimane la mente più giovane e curiosa del Movimento”.

Per alcuni si tratterebbe di una gaffe, magari il riferimento è all’anima in rivolta del Movimento, Dibba.

“Mi hanno diffamato, hanno screditato il mio lavoro abituati evidentemente a ex-parlamentari che si fanno piazzare nelle partecipate di Stato. Hanno provato a irridere le posizioni politiche che io e migliaia di altre persone abbiamo preso e l’hanno fatto coloro che l’unica posizione che conoscono è la genuflessione davanti ai loro padroni. Non ho fatto altro che fare proposte e denunce, ho parlato solo di temi, di identità”, scrive Di Battista su Fb. “Credo nel Movimento, nei suoi valori, nella sua identità e sono convinto che prendere posizioni nette, dure, ribadire le nostre regole e rafforzare, con inflessibilità, la linea della “pulizia etica” delle Istituzioni sia il solo modo per dare futuro al Movimento e al Paese”.

A cercare di calmare gli animi ancora una volta tocca al reggente Vito Crimi che ha anche l’onere di scrivere il documento di sintesi dei lavori degli Stati generali, con l’aiuto dei 34 facilitatori territoriali. Oltre a lui, l’animo pacificatore di Roberto Fico, ormai considerato un big delle Istituzioni.

Tanti i punti in sospeso, primo fra tutti il vincolo del doppio mandato, sul quale cavalca e preme molto Di Battista che in Transatlantico ha fatto un solo giro, nel 2013.