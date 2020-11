L’Italia non ha norme efficaci dedicate ai soli periodi dell’emergenza. In Francia c’è “l’etat d’urgenze”, in Germania esiste lo “stato di tensione” che consente alla Cancelliera di prendere decisioni sotto stretto controllo del Bundestag e lo stesso meccanismo si può trovare anche in Spagna. Negli Stati Uniti esiste la possibilità di applicare varie norme a seconda del tipo di emergenza in atto. In Italia invece c’è la “dichiarazione dello stato d’emergenza”, che la realtà dei fatti ha dimostrato non essere efficace, ed è inevitabile che quando si prendono decisioni “veloci” ci sia un braccio di ferro con le Regioni, i cui presidenti (chiamati da qualche anno “governatori”, assumendo così i tratti caratteristici dei governatori degli Stati americani) rivendicano un non meglio definito peso decisionale nei confronti del Governo.

Il problema della Riforma del Titolo V, parte importante della Costituzione, è emerso in tutta la sua confusione. I cittadini non fanno in tempo a metabolizzare un decreto del Governo che ecco subito arrivare una nuova ordinanza regionale che stravolge le decisioni del Governo. Di queste situazioni ne abbiamo viste tante, quasi quotidianamente, durante l’emergenza. Finanche troppe! Bisogna ridare centralità alle decisioni assunte a livello nazionale ed evitare che nei livelli territoriali si facciano annunci fuorvianti, in estasi comunicativa, o si comunichino decisioni ancora non “bollinate”. La riforma del Titolo V della Carta, che servirà non solo a gestire meglio i poteri istituzionali ma a semplificare la vita degli italiani, dovrà prevedere innanzitutto almeno due aspetti: il primo, l’eliminazione delle materie concorrenti. Non possiamo ancora assistere al ping pong pericoloso fra Governo e Regioni che si verifica su questioni fondamentali quali la sanità, il turismo e la tutela dei beni culturali. Il secondo, introdurre una ‘legislazione di emergenza’, che preveda la centralità del Parlamento. Una riforma tanto annunciata, quanto rinviata. Il momento giusto è adesso.

Enzo Maraio