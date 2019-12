“Il graffio”. Stelio Gicca Palli e le frasi non dette

Ci sono artisti che “c’hanno il graffio!”, e Stelio Gicca Palli è proprio il “graffio” ce l’ha bello potente. Reduce da due straordinarie serate romane l’avvocato Gicca Palli ha ricordato a tutti cos’è lo stile. La settimana scorsa presso “L’Asino Che Vola” ha celebrato con il sodale e amico Edoardo De Angelis (cantautore straordinario di cui ci siamo occupati proprio su queste pagine) i cinquant’anni della composizione e dell’uscita discografica di “Lella” (scritta proprio insieme a Edoardo). La serata a L’Asino Che Vola , con il titolo “So’ Stato Io” (dal famoso verso dell’inciso) ha raccolto intorno a Stelio e Edoardo tantissimi artisti, da Edoardo Vianello, che interpretò Lella con i “Vianella”, a Mimmo Locasciulli. La serata ha visto intonare il famoso brano da tutti gli amici insieme sul palco, con un Locasciulli in perfetto stile Tom Waits.

Pochissimi giorni fa , presso “L’Antica Stamperia Rubattino”, Stelio Gicca Palli ha presentato il suo nuovo lavoro discografico. “Le Frasi Non Dette”. Si tratta di una conferma di uno stile unico e di un artista unico. Il lavoro segue il cd “Corpi Estranei Vol.1” e due due ep usciti esclusivamente in digitale, quasi come se Stelio volesse tastare il terreno e prendere la mira per lanciare il suo “graffio”. Cosa che puntualmente è avvenuta. “Le Frasi Non Dette” (uscito come Stelio e Compagnia Bella) si avvale di arrangiamenti raffinati e acustici, costruiti intorno al pianoforte di Stelio. Le melodie colpiscono al cuore, e i testi sono davvero emozionanti e coinvolgenti. La genialità di Stelio esonda da tutte le tracce del disco. Il brano “Piazza Della Libertà”, lanciato con un bellissimo video, apre l’album. Subito viene fuori l’inconfondibile stile di Gicca Palli. Una scrittura elegante, provocatoria, diretta. Quindici brani (e sonetti spesso ripresi da Gioacchino Belli) che si muovono tra poesia e pamphlet civile. Tra momenti di lirismo intimo e denuncia sociale. Un equilibrio tra le due facce di Stelio che insieme compongono la cifra di un cantautore davvero originale e dotato di un linguaggio potente e lieve. Da “La Meglio Birra” a “Marta Parte”, passando per il particolarissimo “Valzer Senza Fretta”. Un disco in cui l’inconfondibile interpretazione dell’autore risalta nell’elaborazione di arrangiamenti essenziali. La conclusione con il brano “Santa Maria Degli Angeli” è da togliere il fiato. L’intensità dell’argomento e la scelta dei colori utilizzati sono sintomatici che siamo davanti a un artista assolutamente particolare. Il brano è commovente e diretto, emozionante e esplicito come è Stelio Gicca Palli.

“…mi manchi, bella, tu mi mancherai/Lo capisci, Maddalena, tutto questo io l’ho fatto per te!”

Testo molto esplicito, che non svelerò, Agli ascoltatori il compito di ascoltare con attenzione il disco! E di assaporarlo come un buon vino! Ben tornato, Stelio!

MASSIMO RICCIUTI