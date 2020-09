STUDENTI IN PIAZZA

La scuola sta per riaprire i battenti con tutte le incertezze e cautele che accompagnano l’inizio di questo anno scolastico. Sarà un anno particolare. Si ritorna in aula dopo sei mesi dall’ultima volta, ma la scuola è cambiata per via dell’emergenza coronavirus ancora in atto.

Oggi il consiglio dei ministri ha dato il via ibera alla deroga per l’assunzione a tempo determinato nelle scuole. Intanto gli studenti annunciano che scenderanno in piazza il 25 e 26 settembre. “Oggi, finalmente, il governo ha dato risposta alla nostra richiesta: ha concesso una deroga per l’assunzione a tempo determinato nelle scuole”, ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci dopo il Cdm. “La norma, fortemente voluta dall’Anci – ha spiegato Decaro – assicura la possibilità di assumere a tempo determinato personale educativo e ausiliario in deroga a un a tetto di spesa anacronistico e soprattutto inadeguato a rispondere all’emergenza sanitaria che vede pressoché raddoppiati i numeri di educatrici di asili nido e maestre delle scuole materne. Il tetto, prima di questa deroga, risaliva infatti al 2010 e faceva rientrare anche il personale scolastico nella spesa per le assunzioni a tempo determinato, che non poteva essere superiore a quella sostenuta nel 2009”.

A “qualche giorno dalla riapertura – annuncia intanto l’Unione degli Studenti – ancora troppo poco è stato fatto dal governo per la riapertura della scuola: mancano i trasporti, i lavori di edilizia leggera non bastano, la dispersione scolastica è alle stelle e il numero dei docenti è insufficiente. Non è abbastanza! Per questo gli studenti scenderanno in piazza il 25 e il 26 settembre”.

“Per ripartire bene – ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi – occorrerà uno sforzo collettivo, dobbiamo essere consapevoli che ci saranno delle difficoltà. Mettiamo in conto che ci saranno nuovi contagi, abbiamo disposto un prontuario per affrontare queste difficoltà”. Ha poi aggiunto che è necessario “uno sforzo ulteriore da parte di tutti, governo in primis”. “La scuola riparte ogni anno ma riparte tra mille polemiche, disagi, ritardi, carenze accumulate da decenni. Quest’anno in aggiunta a queste carenze strutturali che si trascinano di anno in anno, si aggiungono anche difficoltà causate dal Covid che complicheranno inevitabilmente la gestione di una delle macchine più complesse del nostro Paese”.