Sud: un Mezzogiorno federato per una storia nuova

Oggi, a 150 anni dall’Unità e con la Lega a capo della stragrande maggioranza delle regioni settentrionali d’Italia, le terre del Sud lanciano il progetto per un “Mezzogiorno federato”.

Ciò è stato possibile grazie all’operato esperto, civile e politico di Claudio Signorile che, lanciata l’iniziativa dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno, ha propugnando la necessità di una Costituente.

Triplice l’obiettivo dell’ambiziosa adunata: proporre il Sud Italia come realtà fattuale, autonoma e dinamica, capace di diretta interazione con il Governo; costruire un coordinamento tra le regioni meridionali per pianificare e dare organicità agli investimenti europei; creare lavoro e dare speranza ai giovani, recuperando l’atavico gap strutturale del meridione.

Cinque i punti salienti offerti dalla lettura di Signorile, pubblicata iI 16 Settembre 2020 dalle colonne de “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Terzo: dare lavoro ai giovani. Altro che reddito di cittadinanza o cassa del mezzogiorno, per i giovani si propongono soluzioni serie e concrete. Uno per tutti, il Servizio Civile del Lavoro. Il Sud deve rientrare in possesso del disperso capitale umano che oggi, come speme al vento, è fiorito sul continente ed oltre. La gioventù del Mezzogiorno d’Italia deve riappropriarsi, anche tramite il lavoro, del proprio futuro. L’emorragia culturale che ha svuotato il sud di gran parte delle sue intelligenze deve essere invertita.