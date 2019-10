Elezioni Umbria: tra incertezza politica e nuovi scenari

Le elezioni regionali in Umbria hanno assunto, senza dubbio, una rilevanza politica nazionale senza precedenti. L’interruzione anticipata della legislatura regionale dovuta all’inchiesta giudiziaria sui concorsi nella sanità pubblica apre inevitabilmente una nuova fase per la politica regionale, anche in considerazione dell’inedita alleanza tra PD, M5S e forze politiche e civiche di centro – sinistra, a sostegno della candidatura a Presidente di Vincenzo Bianconi.

Come socialisti, abbiamo raccolto con convinzione la sfida lanciata da Vincenzo Bianconi, per costruire insieme una coalizione larga ed aperta, sapendo che la posta in gioco è davvero altissima. C’è il rischio concreto che l’Umbria – da sempre luogo di pace, incontro ed inclusione – possa arretrare sul piano dei diritti e delle conquiste sociali.

Anche per queste ragioni, il Psi dell’Umbria ha deciso di sostenere la proposta di Vincenzo Bianconi, aderendo al suo patto civico ed indicando due candidati nella sua lista: Giuliana Astarita e Paolo Rossi. Il tempo stringe. Domenica 27 ottobre i cittadini umbri saranno chiamati a scegliere tra la proposta civica e riformista di Vincenzo Bianconi e la narrazione del leader leghista.

L’Umbria è una regione con una grande tradizione socialista ed occorre confermare la nostra presenza nell’Assemblea regionale. I nostri territori – da sempre – simbolo di pace e coesione sociale, non possono diventare i luoghi della paura e del conflitto. Sono in gioco i nostri valori e le conquiste ottenute negli ultimi decenni di politica riformista.

Certo, c’è molto da fare. In questi anni, qualcosa evidentemente non ha funzionato come avrebbe dovuto e lo dimostrano i risultati negativi ottenuti prima alle elezioni politiche e, da ultimo, alle europee ed alle comunali.

Le forze politiche e civiche che compongono la coalizione a sostegno di Vincenzo Bianconi hanno, pertanto, il difficile compito di invertire la tendenza e di ricostruire rapidamente un’area politica riformista, socialista ed ambientalista, che sappia valorizzare le tante eccellenze territoriali e rilanciare davvero l’immagine della nostra regione sul piano nazionale ed internazionale. Come sempre – pur nelle difficoltà date dall’incertezza e dalla complessità del quadro politico – faremo la nostra parte per salvare una grande tradizione e darle un futuro.

Cesare Carini

Segretario regionale PSI Umbria