Suppletive Roma, 40 piazze per Gualtieri

Il Comitato Roma con Roberto Gualtieri invita le cittadine e i cittadini del Collegio 1 della Capitale ad una grande mobilitazione in oltre 40 strade e piazze del territorio per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Gualtieri, sostenuto da tutto il centrosinistra, candidato alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio dove nel 2018 venne eletto Paolo Gentiloni, chiamato a svolgere il ruolo di Commissario europeo per gli affari economici.

A poche ore dal voto di domenica 1 marzo, il Comitato Roma con Gualtieri da` appuntamento in numerose piazze dei quartieri e dei rioni del Collegio a partire dalla mattina e fino al tardo pomeriggio.

Con le decine di volontarie e volontari e i giovani e i militanti delle forze politiche e civiche del centrosinistra, ci saranno anche: Roberta Agostini, Francesco Alemanni, Sabrina Alfonsi, Michele Anzaldi, Anna Ascani, Bruno Astorre, Valeria Baglio, Lorenza Bonaccorsi, Marta Bonafoni, Ferdinando Bonessio, Giulio Bugarini, Guglielmo Calcerano, Andrea Casu, Svetlana Celli, Paolo Ciani, Monica Cirinna`, Orlando Corsetti, Alfredo D`Attorre, Loredana De Petris, Francesca Del Bello, Michela Di Biase, Roberto Giachetti, Miguel Gotor, Marta Leonori, Enrico Letta, Marianna Madia, Claudio Mancini, Gian Paolo Manzella, Michele Meta, Marco Miccoli, Roberto Morassut, Luciani Nobili, Matteo Orfini, Marco Palumbo, Annamaria Parente, Eugenio Patane`, Flavia Piccoli Nardelli, Ilaria Piccolo, Antongiulio Pelonzi, Patrizia Prestipino, Gianluca Quadrana, Fabio Rollo, Ettore Rosato, Andrea Silvestrini, Massimiliano Smeriglio, Nico Stumpo, Giulia Tempesta, Luigi Zanda, Giovanni Zannola, Nicola Zingaretti.

Nei quaranta gazebo e tavolini che popolano oggi le vie e le piazze del collegio Roma1 sara` possibile conoscere ancora meglio il profilo del ministro dell`Economia, le sue linee programmatiche e la sua visione delle politiche per il Paese e Roma.