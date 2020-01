Suppletive Roma. Psi, Gualtieri è scelta autorevole e prova di unità

Prevale l’Unità a Sinistra. Le forze politiche del Centrosinistra hanno chiesto al ministro dell’Economia la disponibilità per la candidatura, verificato che intorno a lui si è ricostruita “una vera e larga maggioranza”.

“Con la scelta unitaria di candidare il Ministro dell’Economia Gualtieri alle elezioni suppletive del primo collegio di Roma, il centrosinistra ha dato finalmente una bella prova di unità. Avevamo proposto che si individuasse una figura con un alto profilo politico e istituzionale. Siamo soddisfatti dell’esito della trattativa”. Così in una nota congiunta il segretario del Psi, Enzo Maraio e il segretario metropolitano di Roma, Andrea Silvestrini, commentando la candidatura, da parte del centrosinistra (Pd, Psi, Sinistra Italiana, Italia Viva e Articolo 1), del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive del Collegio Roma 1. “Grazie al Ministro Gualtieri per aver accettato la proposta delle forze del centrosinistra. È una candidatura autorevole” – hanno aggiunto Maraio e Silvestrini. “Ma soprattutto è la prova che le forze politiche di centrosinistra che sostengono il governo sono finalmente nella stessa parte del campo. Un primo cantiere – hanno concluso – per il futuro del Paese”.

Le suppletive si terranno il prossimo primo marzo.