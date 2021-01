Taccuini politici

Mercoledì

L’angoscia di Conte verso l’Italia. Come fare a salvare se stesso. E’ meglio andare al Senato col rischio però di finire sotto o é meglio dimettersi e rischiare di non tornare più? Questi sono i veri problemi degli italiani….

Sabato

Se il mio partito avesse avuto il coraggio di sparigliare e proporre il governo Draghi…. Personalmente l’ho scritto mesi orsono. Poi anche se non si farà avrebbe avuto visibilità la proposta, che sarebbe stata all’altezza della situazione.

Lunedì

Perché Pierferdinando Casini é diventato il saggio della Repubblica. Perché dice cose sensate. Come quella, e non era il solo (io stesso l’avevo scritto), di sollecitare Conte, un minuto dopo le dimissioni dei ministri di Italia viva, a recarsi al Quirinale per dimettersi. Come quella di evitare di andare a caccia di responsabili al Senato. Come quella di non dire “mai più con Renzi”. E con chi altro allora? Come quella, succede anche in queste ore, di non andare dal presidente della Repubblica col pallotolliere, che segna la nascita di un gruppo di senatori che non gli servono nemmeno per avere la maggioranza. Consigli tutti inascoltati perché a Palazzo Chigi comanda la Casalino band. Il Psi avrebbe, a mio giudizio, dovuto dire le stesse cose.

Martedì

Pd, Cinque stelle, Leu non vogliono, a parole, più Italia viva. Ma senza Italia viva al Senato, anche coi 10 responsabili, la maggioranza non la fanno. Italia viva non pone veti a Conte ma lavorerà per un altro candidato. Un altro candidato può essere accettato da Leu, Pd e Cinque stelle, che già sono restii ad accettare il recupero dei renziani? Chi? Un Cinque stelle, forse, visto che Leu e Pd non paiono intenzionati a buttare tutto all’aria. Il presidente della Camera Fico? Se però si ragionasse in un altro modo e cioè: quale sarebbe il candidato migliore per l’Italia e che potrebbe aggregare con un governo formato dalle migliori personalità il più largo consenso nelle due Camere?

Mercoledì

Toto crisi. Dopo il giro di Conte, che non pare avere la maggioranza al Senato coi costruttori, ne servirebbero altri ma perché dovrebbero arrivare se poi la sua corsa finisse lì, un mandato a un uomo al di sopra delle parti, Cartabia con Draghi ministro dell’Economia e responsabile del Recovery fund, sarebbe una gran bella soluzione. Difficile per chiunque mandare a casa un governo del genere. No?

Giovedì

Ho ascoltato le dichiarazioni degli esponenti di Italia viva. Renzi, secondo me a ragione, esclude un governo coi cosidetti costruttori, in realtà voltagabbana più uno in prestito. Bene. Adesso la parola all’asse Pd-Cinque stelle che mi pare davvero all’angolo. Cercare di sostituire Italia viva senza riuscirci é roba da comprimari della politica. Neanche da segretari di sezione degli anni ottanta. Viene in mente la vecchia massima di Machiavelli: “Le coniurazioni fallite rafforzano lo principe e mandano nella ruina i coniurati”. E pensare che non ho mai ritenuto Matteo Renzi come un principe della politica, ma con costoro…