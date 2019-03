Tav. Zingaretti: “Criminale perdere milioni di investimenti”

Il governo ha promesso che a breve troverà l’accordo sulla Tav. Un accordo per salvare capra a cavoli. Nessuno dei due azionisti di maggioranza si può permettere una crisi di governo alla vigilia delle elezioni regionali e soprattutto di quelle europee. Ora si è aggiunta la spada di Damocle della minaccia di un referendum. Insomma da Torino passa il futuro del M5S e del governo. I Grillini, in crisi di consensi hanno bisogno di una vetrina per risalire nei sondaggi e fronteggiare nelle urne il proprio alleato di governo.

Questa settimana è stata fissata dal governo l’ennesima scadenza. Un accordo politico con Matteo Salvini è stato promesso sia dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. La Lega consiglia il rinvio, ma nel M5S non si ritengono più in grado di reggere a lungo questa situazione di sospensione. Una paralisi che sta sfibrando i rapporti interni dell’esecutivo.

“Dobbiamo uscire con una posizione che sia una, e che sia chiara” è l’avvertimento di Di Maio. Il leader ha lasciato che il dossier passasse nelle mani di Conte e ora si trova costretto a dover tutelare il premier dalle tentazioni leghiste di completare la propria egemonia sul governo. È convinzione dei grillini che la Lega stia tentando di indebolirlo, perché “ha un consenso ancora altissimo e rappresenta l’unico argine alle elezioni”.

Nello sbandamento delle ultime ore, i grillini pensano di non avere alternative. Se decideranno di non rinviare la scelta, la strada sarà segnata. Costretti a non poter sposare la mini-Tav che si è intestato Salvini, proporranno il rafforzamento della linea storica. Una vecchia proposta dei No-Tav che fa storcere il naso alla Lega: A noi va bene tutto – fa sapere Salvini- basta che sia qualcosa di realizzabile.

Intanto il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando della Tav al termine dell’incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha detto: “I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro”. “L’Italia deve ripartire: abbiamo alle nostre spalle nove mesi di propaganda, di confronti, di selfie, ma questo Paese è di nuovo in ginocchio. La produzione industriale è crollata, il fatturato delle aziende è fermo come lo sono i cantieri del Paese. La Tav è un simbolo di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro”. “Per nascondere una divergenza politica – aggiunge Zingaretti – ogni settimana se ne ascolta una e intanto il cantiere è fermo. L’Italia sta pagando il costo della incertezza di una maggioranza parlamentare che non è unita e questo è inaccettabile”.