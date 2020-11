Telecomunicazioni, firmato il rinnovo del contratto collettivo

Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Tlc. L’intesa coinvolge circa 120.000 lavoratrici e lavoratori e regola l’attività di un settore strategico per lo sviluppo del Paese e per la gestione dei processi di digitalizzazione.

L’accordo ha riguardato sia la parte normativa, che vede un deciso rafforzamento delle tutele dei lavoratori e dei diritti delle persone, che quella economica, che con un aumento medio di 100 euro assicura un adeguato livello di redistribuzione della produttività del settore.

Viene stabilita anche la creazione di un Fondo di Solidarietà bilaterale di settore attraverso il quale si potranno gestire i processi di riqualificazione e di ammodernamento delle competenze, accompagnando ed integrando i nuovi strumenti di politica attiva del lavoro garantendo la maggior occupabilità possibile.

“la sigla del contratto collettivo nazionale delle tlc, avvenuta nella tarda serata di ieri – ha affermato in una nota Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, è una luce nel buio dei mancati rinnovi contrattuali. Si tratta di un accordo importante sia per l’aspetto economico sia per il riconoscimento di una serie di nuovi diritti e di nuove politiche di welfare, anche nell’ottica della regolazione del lavoro da remoto. Un risultato da valorizzare, dunque, con l’auspicio che possa rappresentare anche uno stimolo per la firma dei tanti rinnovi contrattuali ancora al palo sia nel pubblico sia nel privato”.