TEMPO DELLA RESPONSABILITÀ

Con i primi due casi di positività al coronavirus in Valle D’Aosta, tutte le regioni d’Italia risultano colpite dal contagio. I tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fIrmato il decreto che prevede la chiusura di scuole e università. Tra le misure contenute nel decreto del presidente del Consiglio c’è la chiusura in tutta Italia di scuole e università fino al 15 marzo (chiusura che potrebbe essere prorogata “in base allo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno”, fa sapere oggi l’Iss). La contabilità del virus ad oggi registra in Italia 2.706 malati e 107 morti, 276 i guariti, in aumento del 72,5%. Annullate la cerimonia per l’8 marzo al Quirinale e la maratona di Roma.

Enzo Maraio, segretario del Psi, si è confrontato oggi con il presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, sulla possibilità che i Comuni sospendano la tassa di soggiorno per l’anno 2020 nei confronti delle strutture alberghiere che hanno subìto un forte calo di introiti a causa della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria.

“In momenti eccezionali come quello che sta attraversando il nostro paese – ha detto Maraio – serve la responsabilità di tutti i livelli istituzionali: governo, regioni, comuni. Questi ultimi, specialmente quelli che vivono di turismo, sospendano sin da subito la tassa di soggiorno a difesa delle destinazioni turistiche, per mantenere l’Italia competitiva con le altre destinazioni”. “Con il presidente De Caro – ha aggiunto il segretario del Psi – abbiamo condiviso questa necessità, il governo sostenga i comuni per fronteggiare questa misura che si rende quanto mai opportuna”. “Il turismo, motore del paese, è il settore che sta pagando il prezzo più alto, a causa delle cancellazioni alberghiere, che a volte arrivano all’80% e della mancate prenotazioni per tutta la stagione. Cosi si rischia di mettere il Paese in ginocchio. Lo ripeto: la collaborazione deve essere condivisa da tutti i livelli istituzionali. Altrimenti – ha concluso Maraio – ci ritroveremo in recessione, già dal primo trimestre di quest’anno, e il paese precipiterà nella sfiducia, il peggiore degli scenari possibili”.

Il sostegno all’economia e alle imprese è infatti un tema che marcia in parallelo a quello dell’emergenza sanitaria. “Urge un piano straordinario di sostegno a economia e lavoro, di aiuto alle famiglie”: è l’allarme lanciato dal Presidente del Psi Riccardo Nencini in un post su facebook. “Se l’Europa non dovesse concedere flessibilità ai nostri conti, dovremmo prendercela. Costi quel che costi. Ognuno deve fare la sua parte. Non è tempo ne’ di polemiche ne’ di inganni. È il tempo della responsabilità. Se la reazione non sarà adeguata, resteremo per mesi in ginocchio”. “Bisogna reagire agli sciacalli. Paesi che approfittano di un’epidemia per trarne vantaggi economico-turistici affidandosi a spot di gusto orrido somigliano ai tartari che caricavano balestre e catapulte per lanciare i cadaveri di morti appestati tra le mura di Caffa. Oggi – aggiunge Nencini – basta la comunicazione ad aprire una voragine. Ci sono stati errori? Vanno corretti in uno spirito di unità e orgoglio nazionale. Nessuno, in casa nostra, pensi di approfittarne. Le speculazioni si ritorceranno contro chi le alimenta. Posare le armi, mettersi a disposizione, ricercare l’equilibrio tra prudenza e capacità di dominare la paura, ascoltare la scienza. E magari rileggersi il discorso pronunciato da Filippo Turati nel giugno 1918, nei giorni della battaglia sul Piave, lui che era contrario alla guerra: ‘Solidarietà al popolo che oggi soffre e combatte’. Senza tentennamenti. L’Italia è un paese meraviglioso” – ha concluso.