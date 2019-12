Il senatore Riccardo Nencini, tra le persone interessate dal sisma nel Mugello, rimasto nel cuore della notte fuori casa, ha effettuato dei sopralluoghi, già dalle prime ore dell’alba, nell’area del colpita dal terremoto. E’ in corso, a Barberino di Mugello, individuata come ‘zona rossa’ – la città più colpita dal sisma – una riunione con il Prefetto di Firenze e le autorità regionali e comunali, per una verifica della situazione. “La priorità – ha detto Nencini – è mettere in sicurezza i cittadini che hanno subìto maggiori disagi. Vigileremo sulle importanti opere d’arte che si trovano in Mugello. Bisogna ora, con urgenza, riportare la situazione alla normalità”- ha aggiunto.