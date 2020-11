The Postman, la democrazia in mano ai ‘tagli’ delle Poste

“L’uomo del giorno dopo”, il postino, potrebbe essere decisivo anche stavolta. Sono almeno 84 milioni gli americani che hanno scelto la modalità del voto via posta facendo schizzare in alto l’affluenza di questa tornata elettorale. Ma sul “mail voting” c’è stato l’ultimo scontro tra i due candidati con Trump che paventava possibili brogli e Biden che invece invitava tutti ad usarlo.

Nel giro di poche ore, la sfida tra Trump e Biden diventa la guerra tra chi contesta il conteggio dei voti e chi chiede che si conti fino all’ultimo voto.

Mel frattempo Trump passa ad attestarsi la vittoria, anche se mancano ore al conteggio finale.

“Voglio ringraziare il popolo americano per il grande sostegno. Milioni di persone hanno votato per noi stanotte. E un gruppo triste di persone sta cercando di mettere in ombra il nostro risultato”, ha detto Trump in conferenza stampa. “Abbiamo vinto l’elezione” ha affermato senza mezzi termini il candidato repubblicano. E ha accusato di frode i suoi oppositori ribadendo di essere pronto ad andare davanti alla Corte Suprema per affermare la sua vittoria.

“Eravamo pronti a celebrare un grande successo” quando “la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa”. Donald Trump parla alla nazione come se fosse già nuovamente presidente degli Stati Uniti. Una vittoria che però gli avrebbero tolto i meccanismi elettorali che, secondo il presidente Usa, verrebbero utilizzati dai democratici per privare il suo popolo della presidenza degli Stati Uniti.

La democrazia più antica del mondo è adesso nelle mani di un servizio decurtato in nome del liberismo e del Capitalismo.

Il “mail voting” è entrato nell’occhio del ciclone anche per il rischio ritardi, una polemica questa guidata dai Dem. Tutto ruota intorno allo US Postal Service (Usps), cioè l’agenzia che si occupa di consegnare i voti espressi via posta: la società sta affrontando dei tagli al budget, per cui si teme che abbia difficoltà a gestire l’enorme quantità di schede, ma al tempo stesso il tycoon ha bloccato ulteriori finanziamenti che erano stati spinti dai Dem (approvati dalla Camera a maggioranza democratica, si sono arenati al Senato a maggioranza Gop).

A luglio, subito dopo avere assunto l’incarico a maggio del 2020, il direttore generale delle Poste Usa, Louis DeJoy, ha adottato una serie di cambiamenti: per esempio il taglio degli straordinari e dei viaggi di consegna, nonché lo smantellamento di diverse macchine di smistamento della posta.