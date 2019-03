Torino Jazz Festival, al via la settima edizione

La settima edizione del Torino Jazz Festival, TJF, si svolgerà dal 26 aprile al 4 maggio, ma già stanno circolando le prima anticipazioni del programma che prevede oltre 100 concerti in nove giorni.

Il festival intende proporsi come evento primaverile internazionale, che porterà centinaia di artisti a esibirsi, a prezzi popolari, sul palco delle Officine Grandi Riparazioni, nei circoli jazz della città e in varie sale da concerto dal Piccolo Regio al Conservatorio Giuseppe Verdi fino all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo e, per la prima volta, nell’Aula Magna del Politecnico.

Diretto dai musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, il Festival prosegue sull’onda del grande successo registrato lo scorso anno: ampio spazio a produzioni originali, create appositamente, insieme a esibizioni di star del jazz internazionale.

Tra gli oltre 100 concerti in programma: Gavin Bryars che, nel corso del concerto con il suo ensemble, suonerà Jesus Blood never failed me yet, divenuta celebre grazie a its (28 aprile, unica data italiana); Jon Balke Siwan con gli Archi del Conservatorio di Torino (30 aprile, produzione originale TJF 2019) ed Enrico Rava che festeggia gli 80 anni nella “sua” Torino (4 maggio).

Il TJF, che dà ampio spazio a produzioni originali, create appositamente, insieme a esibizioni di star del jazz internazionale, nel 2019 ha in calendario, nei nove giorni di programmazione, una panoramica sulle diverse anime del genere musicale – dal mainstream americano ai migliori talenti italiani ed europei – ospitando concerti di artisti che rappresentano l’evoluzione attuale del jazz nel rock, nella musica elettronica e nei nuovi linguaggi improvvisativi.

L’edizione di quest’anno cresce nei numeri aumentando gli appuntamenti. Sarà una rassegna “diffusa” nella città e per la città che, con i grandi concerti e le molte iniziative ospitate dal Festival tra cui le jam session, i Torino Jazz Meetings (dove si incontrano gli operatori del settore) e le incursioni musicali dei jazz blitz in luoghi atipici, contribuirà a creare il classico clima da festival.

Nella città di Torino, laboratorio di cultura per antonomasia, l’Amministrazione comunale sostiene e promuove produzioni e sperimentazioni musicali, collaborando con le diverse realtà presenti sul territorio. Saranno infatti 15 i club, in cui si suona jazz tutto l’anno, a essere coinvolti nella settima edizione del TJF.

Il Festival è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino.

Redazione Avanti