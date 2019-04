Torre Maura, i rom sono stati trasferiti e hanno paura

È salito agli onori della cronaca il caso della periferia romana di Torre Maura con tanto di quindicenne che si ribella contro le dimostrazioni di Casapound, come quella di pestare i panini destinati ai rom pur di non farglieli avere.

Adesso si sta svuotando il centro di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura, gli ospiti dello Sprar saranno trasferiti ad Anagnina, ma temono ulteriori ritorsioni, la tensione è alle stelle.

“Lo Stato è dalla parte di Simone, le istituzioni sono con te, io sono con te. A Torre Maura non è un problema di rom, ma il problema è riuscire a far risollevare il quartiere e dargli speranza. Attaccare le minoranze, i più deboli, per la Repubblica italiana è sempre sbagliato”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di Rainews, parlando a Perugia dei fatti di Torre Maura.

Domani, a partire dalle ore 10, Cgil Roma e Lazio sarà presente a Torre Maura, in piazzale delle Paradisee per un ‘sit in antifascista’. Lo rende noto il sindacato in una nota. «Saremo presenti con tutte le nostre strutture e insieme al mondo dell’associazionismo. Invitiamo le forze politiche, i partiti, la società civile che ha ancora anima e cuore per una battaglia di civiltà, i giovani, come Simone, dotati di pensiero critico e capaci di ribellarsi, a unirsi a noi.