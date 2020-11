Toti. Maraio: “Frase ci lascia basiti, chieda scusa”

“Il Governatore Toti divide i morti per covid19 in base alla propria utilità ‘per lo sforzo produttivo del Paese’. Una frase che ci lascia basiti e che ci riporta al 1938. Chieda scusa!”. Così in un tweet il segretario del Psi, Enzo Maraio a seguito della frase del governatore della Liguria per il quale gli anziani sono “persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Toti ha dovuto successivamente tornare sulle sue parole con una dichiarazione riparatoria. Ma ormai il danno era fatto