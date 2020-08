Tour de France. Alaphilippe vince di potenza

Il Drago e il Maestro. Sandro Munari e Mario Mannucci.

Si, avete ragione, stiamo parlando di auto e più in particolare di rally e più in particolare ancora del Rally di Montecarlo; uno dei più antichi, sicuramente uno dei più prestigiosi.

E cosa c’entra il Rally di Montecarlo con la seconda tappa del Tour de France 2020?

Calma, un passo alla volta.

Era il 28 gennaio 1972, era notte, i piloti stavano tutti lì, pronti a partire per la prova speciale su per i tornanti del Col de Turinì.

Le Porche 911 e le Alpine Renault avevano dominato le gare dell’ultimo periodo ed anche alla vigilia di quella prova speciale del Rally di Montecarlo occupavano le prime due posizioni.

In terza posizione c’era una Lancia Fulvia HF, il numero 14 attaccato sulla carrozzeria, Munari – Mannucci scritto in bianco sulle fiancate, aggrappata disperatamente alle prime due marche leader ma con una meccanica di vecchia concezione, apparentemente poco competitiva.

La stessa Fiat Lancia, a Torino, alla Fulvia non ci credeva più ed aveva spedito ai propri dipendenti le lettere per la cassa integrazione annunciando la chiusura delle linee di montaggio.

Poco prima della partenza della prova speciale iniziò a piovere e poi a nevicare.

Pronti, via.

Piano piano, una alla volta, le Alpine Renault e le Porche 911 si fermarono per guasti meccanici o per aver percorso traiettorie sbagliate.

Le curve del Turinì non perdonano gli errori e strapazzano la meccanica.

Il Drago e il Maestro invece si dimostrarono imbattibili, non sbagliarono niente lungo l’infinita successione di curve, ora strette, ora ampie, che aprono e che chiudono, o lungo i pochi rettilinei.

La vecchia Fulvia dette il meglio di sé, rombando e salendo, rombando e salendo.

Traiettorie e frenate impossibili anche in discesa ed alla fine la vecchia Lancia HF vinse, dominando gli altri equipaggi, dominando il clima, dominando la strada.

Alla Fiat di Torino il giorno dopo arrivarono i primi ordini di acquisto, tutti volevano la Lancia Fulvia HF.

Gli operai tornarono al lavoro.

Oggi sui tornanti del Col de Turinì i ciclisti del Tour de France hanno sostituito la vecchia Lancia Fulvia HF ed il francese Anthony Perez ha scollinato per primo, in fuga fin dal primo chilometro di gara insieme ad un piccolo drappello di altri cinque corridori.

Gli organizzatori hanno collocato questo famoso Col a circa metà strada della tappa di oggi, la seconda, di 186 chilometri.

I ciclisti stamani sono partiti da Nizza e, come ieri, anche stasera tornano a Nizza per il traguardo collocato lungo la Promenade des Anglais.

La tappa è di quelle che può riservare sorprese, con tre Gran Premi della Montagna: il Col de la Colmiane dove è transitato per primo Benoit Cosnefroy , il già citato Col de Turinì, ed il Col d’Eze.

Sul Col d’Eze le prime serie schermaglie con Roche che passa per primo.

La battaglia si accende però sul Col des Quatre Chemins, collocato a circa 10 chilometri dall’arrivo e che al posto dei punti per la maglia a pois dispensa appetibili secondi di abbuono.

Alaphilippe scatta con il giovanissimo Hirschi. Adam Yates si accoda e poi passa per primo in cima al Col a prendersi la maglia gialla virtuale grazie agli abbuoni.

Poi discesa a tutta birra, spettinando l’edera sui muri.

Sulla Promenade des Anglais i tre hanno ancora 18 secondi.

Alla Flamme Rouge che indica l’ultimo chilometro i secondi sono una dozzina.

Basteranno.

Ai quattrocento metri il gruppo si fa sotto ma per loro è troppo tardi.

Alaphilippe parte con potenza ed anche il forte vento contrario gli fa un baffo.

La bella rimonta del ventiduenne svizzero Hirschi è tardiva e non serve a niente.

La maglia gialla torna sulle spalle di Alaphilippe, come nel 2019.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Julien ALAPHILIPPE

2 – Marc HIRSCHI

3 – Adam YATES a 1 secondo

4 – Greg VAN AVERMAET a 2 secondi

5 – Sergio Andres HIGUITA a 2 secondi

CLASSIFICA GENERALE

1 – Julien ALAPHILIPPE

2 – Adam YATES a 4 secondi

3 – Marco HIRSCHI a 7 secondi

4 – Sergio Andres HIGUITA a 17 secondi

5 – Tadej POGACAR a 17 secondi