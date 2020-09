Tour De France. Alexey Lutsenko stacca tutti

“Non mi aspettavo di conquistare la maglia gialla in questo modo”.

Parole di Adam Yates che ieri sera si è ritrovato la maglia gialla sulle spalle grazie ad una clamorosa leggerezza commessa da Alaphilippe e dalla sua squadra, la Deceuninck Quick Step.

Il francese è stato penalizzato di 20 secondi dalla Giuria a causa di un rifornimento irregolare, una borraccia presa dall’ammiraglia quando oramai non è più consentito dal regolamento, a meno di 20 chilometri dal traguardo.

E’ quindi con Adam Yates in testa alla classifica che oggi i corridori hanno affrontato la tappa numero 6, con arrivo in salita in cima al Monte Aigoual, la vetta più alta delle Cévennes.

In compenso Yates e tutti gli altri hanno attraversato le Cévennes in sella alle loro belle biciclette dal valore di migliaia di euro e non tirando con fatica per il collo un recalcitrante asino come da queste parti dovette Robert Louis Stevenson nell’autunno del 1878.

L’autore de “l’isola del tesoro”, di “Lo strano caso del dottor Jekyll e del Signor Hyde” e di tanti altri libri e racconti appassionanti, munito di “una padella per friggere, una frusta per le uova, un sacco a pelo, un gigot di agnello già cotto, una lampada ad alcol, una bottiglia di vino Beaujolais, un’altra di Brandy e tante corde” attraversò le Cévennes in una dozzina di giorni da Le Monastiere a San Jean du Garde, il territorio dove vivevano i camisard, i gruppi di Ugonotti protestanti che all’inizio del 1700 insorsero contro il Re cattolico Luigi XIV.

Ne nacque un diario di viaggio ancora oggi piacevole da leggere: “Viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino”.

L’asino anzi l’asina, praticamente il suo gregario e subito battezzata Modestine, non costò neppure tanto, altro che le bici Pinarello o Cannondale!

Bastarono sessantacinque franchi ed un bicchiere di brandy.

Ma torniamo al ciclismo ed alla tappa.

Prima parte di gara in pianura, percorsa ad un ritmo deciso in attesa delle montagne.

In successione quattro Gran Premi della Montagna, compreso quello d’arrivo (8,3 chilometri in salita con pendenza media del 4%).

In fuga Greg Van Avermaet, Lutsenko, Roche, Powless, Herrada, Cavagna, il trentino Oss ed il norreno Bosson-Hagen.

Nel corso della tappa il vantaggio del gruppetto è arrivato a toccare i sei minuti con il gruppo che alla fine, troppo tardi, ha cercato di riportarsi sotto.

Le cime del Cap de Coste, del Col des Mourezes e del Col de la Lusette hanno messo a dura prova la tenuta degli attaccanti, creando ulteriore selezione tra di loro, tra scatti e controscatti.

Ad un certo punto nel gruppetto sono rimasti Van Avarmaet, Lutsenko e l’americanino Powless. Per contro dal gruppo si è avvantaggiato il nostro Fabio Aru che però, dopo una prima bella ed illusoria progressione, non è stato in grado di raggiungere i primi.

Intanto in testa scattava Powless con Lutsenko a ruota.

Scatto pagato poco dopo, quando l’americano si piantava sulla strada consentendo ad Alexey Lutsenko di proseguire da solo e di buon passo.

Il ragazzo kazako ha classe e si sa gestire. E infatti…

In cima al Col de la Lusette il gruppo transitava a 3 minuti e 16 preceduto alla spicciolata dagli ex compagni di fuga di Lutsenko. L’ultima ascesa veniva affrontata dal corridore dell’Astana con sicurezza, spalle ferme e pedalata regolare.

Sotto lo striscione del traguardo le braccia alzate, a festeggiare finalmente la sua prima vittoria in un Tour de France.

In seconda posizione un redivivo Herrada, autore di una discreta performance nei chilometri finali. Terzo Van Avarmaet su Powless.

I migliori sono arrivati a quasi tre minuti, con Alaphilippe davanti a tutti.

Stasera Yates conserva la maglia gialla, sicuramente soddisfatto di non aver dovuto spendere troppe energie.

Lo sloveno Roglic vigila alle sue spalle ed aspetta il momento buono, a soli 3 secondi.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Alexey LUTSENKO – 4 ore, 32 minuti, 34 secondi

2 – Jesus HERRADA a 55 secondi

3 – Greg VAN AVERMAET a 2 minuti e 15 secondi

4 – Neilson POWLESS a 2 minuti e 17 secondi

5 – Julian ALAPHILIPPE a 2 minuti e 52 secondi