Tour De France. Ancora Van Aert

La città di Lavaur, sede di arrivo della settima tappa, è l’unica nel sud-ovest ad avere un Jacquemart, un automa di legno issato nella torre della cattedrale all’inizio del XVII secolo. La leggenda del Jacquemart racconta che durante le guerre di religione un prigioniero protestante fu rinchiuso nella torre della cattedrale, obbligato a suonare le campane ogni ora. Stanco di dover rispettare il gravoso appuntamento il prigioniero in questione costruì un automa in grado di farlo per lui.

Ieri il jacquemart di Lavaur era pronto ad assolvere il suo compito quando la sua attenzione è andata sulla strada sottostante, piena di gente nonostante l’emergenza covid19.

Dall’alto, dall’orologio della cattedrale, ha potuto ammirare la splendida volata di Van Aert che ha vinto a braccia alzate sopravanzando tutti.

Il belga È in forma strepitosa.

E dire che poco prima, a 3 km dalla linea di arrivo, Van Aert si trovava in fondo al gruppetto dei migliori ad aiutare il suo capitano Roglic a risalire nelle prime posizioni; poi ha avuto il tempo, il coraggio, l’audacia di tentare lo sprint ,vincendolo.

Quella che sembrava una tranquilla tappa di pianura, adatta ai velocisti, si è trasformata quasi subito in una frazione molto impegnativa.

Ha cominciato subito la Bora Asgrohe la squadra di Sagan. Approfittando delle prime forti folate di vento la squadra tedesca ha imposto un ritmo forsennato, creando selezione. La Bora, che non a caso porta il nome del famoso vento catabatico triestino, è riuscita in pochi chilometri a mettere fuori corsa i velocisti più accreditati.

In seguito man mano che la gara procedeva ci hanno pensato la Ineos di Bernal e la Jumbo Visma di Roglic a cercare di sfruttare il vento creando ventagli che hanno messo in difficoltà molti dei pretendenti alla vittoria finale di questo Tour de France. Pogacar Landa, Porte, Carapaz ne sanno qualcosa e stasera non dormiranno sonni tranquilli.

Bella tappa, davvero bella tappa.

I Pirenei nei prossi due giorni aspettano impazienti.

L’ordine d’arrivo della 7^ tappa

1) Wout van Aert (TEAM JUMBO – VISMA) in 03h 32′ 03”

2) Edvald Boasson Hagen (NTT PRO CYCLING TEAM) s.t.

3) Bryan Coquard (B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM) s.t.

La classifica generale

1) Adam Yates (Mitchelton-Scott)

2) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +3″

3) Guillame Martin (Cofidis) +9”