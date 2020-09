Tour de France. Caleb Ewan, un tasmaniano vince la battaglia di Poitiers

L’undicesima tappa è partita da Chatelaillon Plage, incantevole cittadina che nella sua architettura, soprattutto sul lungomare, richiama i fasti della Belle Époque.

Erano i tempi in cui la passione per la bicicletta si faceva largo tra la borghesia e sicuramente sul lungomare di Chatelaillon Plage, tra la fine dell’ottocento ed i primi anni del novecento, avremmo visto signori intenti a cercare l’equilibrio sulle prime biciclette o seduti al tavolino di un caffè bistrot concentrati nella lettura delle pagine stampate in verde del giornale multi sportivo “Le Vélo” o in quelle di “Le Petit Journal”, primo periodico che contribuì maggiormente alla diffusione iniziale della bicicletta, grazie alle numerose prove organizzate e pubblicizzate e dove Leblanc esaltava questo mezzo perché “oltre che alla salute fisica serve alla salute morale”.

In bicicletta avremmo visto forse anche alcune signore, i primi anni sfidando i malevoli commenti della gente perché una signora, si diceva, se saliva in sella non poteva che essere “di dubbia moralità”. Figuriamoci se inoltre indossava i bloomer, ampi pantaloni “dall’aspetto peccaminoso” oggetto di anatemi nelle prediche domenicali in chiesa.

Per fortuna pian piano l’immagine della donna in bicicletta cessò di essere così strana e contrastata tanto che furono fondati in tutta Europa moltissimi club femminili.

I medici raccomandavano anche alle donne l’uso della bicicletta ed i giornalisti vedevano nella ciclista “la nuova donna”.

Più di cento anni dopo a Chatelaillon Plage c’è appena il tempo di dare il via ed è scattato in avanti il francese Matthieu Ladagnous, non indossando giacca e pantaloni sportivi come un pioniere ciclista della Belle Époque ma la divisa colorata della Groupama FDJ, tutta in tessuto supertecnico.

Il gruppo ha lasciato fare ed il francese è passato per primo ai traguardi di giornata, naso puntato con convinzione verso l’arrivo fissato a Poitiers, a 167,5 chilometri dal mare, verso la Francia interna, in una tappa ancora disegnata per i velocisti.

La gara si è accesa a poco più di trenta chilometri dall’arrivo e subito il volenteroso Ladagnous è stato ingoiato dal gruppo.

Riecco quindi le grandi manovre delle squadre, tutte a schierarsi in testa, pronte alla battaglia di Poitiers.

Stavolta non è come nel 732 quando su queste terre Carlo Martello sconfisse le truppe di Abd al Rahman ibn Abd Allah al-Ghafiqi, oggi in palio c’è solo il prestigio derivante da una vittoria in una corsa ciclistica.

E’ pur vero che con i dovuti distinguo anche i corridori oggi sono agguerriti, a cominciare da Asgreen, Postlberger ed il lussemburghese Jungels, che tentano una sortita in avanti.

Quando vengono ripresi c’è il tempo di impostare la volata sul lungo rettilineo. I condottieri delle ruote veloci son tutti lì: Van Aert, Sam Bennett, Peter Sagan, Caleb Ewan. E’ battaglia, siamo a Poitiers!

Sagan si fa spazio con una vistosa spallata ai danni di Van Aert, Caleb Ewan rinviene da dietro, come sempre. Sam Bennett per un attimo sembra avere lo spunto migliore. Dietro, di rincalzo ed oramai fuori gioco per la vittoria finale i cavalieri Franchi, i francesi Coquard e Venturini.

Sulla linea del traguardo ci vorrà il fotofinish per stabilire l’ordine d’arrivo, sono in quattro quasi sulla stessa linea.

Caleb Ewan è primo. Tensione fra Sagan, che è secondo, e Van Aert.

I due si parlano poco lontano.

Sagan rischia una penalizzazione e c’è quindi da attendere la giuria, magari spilluzzicando una fetta di Torteaou Fromager, dolce tipico della zona, a base di formaggio fresco di latte vaccino o caprino e riconoscibile per la tipica crosta nera.

Alla fine la giuria si esprime e penalizza Sagan. Per lui la retrocessione all’ultimo posto dell’arrivo di tappa.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Caleb EWAN in 4 ore ed 1 secondo

2 – Sam BENNETT – s.t.

3 – Wout VAN AERT – s.t.

4 – Bryan COQUARD – s.t.

5 – Clement VENTURINI – s.t.

Nella vetrina di un antiquario, in una stradina dietro alla Cattedrale di Poitiers, Carlo Martello sfoggia la sua bicicletta nuova, impettito dentro l’armatura, con la città sullo sfondo ed i cadaveri dei nemici sul terreno.

Domani si va a sud-est, a Sarran.

Lo sloveno Roglic sempre in maglia gialla.