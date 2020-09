Tour de France. È Sam Bennett il sovrano di Ile de Ré

Ieri, mentre in Francia i corridori si concedevano la prima giornata di riposo prevista in questo Tour de France ed a tutta la carovana si facevano i test covid19, in Italia si correva la prima tappa della Tirreno-Adriatico.

Sul traguardo del Lido di Camaiore ha vinto Ackermann su Gaviria. Il tedesco è riuscito a trovare uno spiraglio piccolo piccolo tra le transenne ed il colombiano ed è passato lesto davanti a tutti.

Oggi seconda tappa con arrivo a Follonica ed ancora probabile volata al cospetto degli ultimi villeggianti.

Anche in Francia oggi i ciclisti hanno portato le ruote al mare, nei 168,5 chilometri da Ile d’Oleron, sul Golfo di Biscaglia e patria delle ostriche, a Ile de Ré, un alternarsi di saline, pinete, vigneti, dune di sabbia ricoperte di sparto, spiagge sabbiose e villaggi dalle case bianche.

Poco prima della partenza sono stati resi noti i risultati dei test covid19 di ieri: su 841 test molecolari effettuati sono state trovate cinque positività, il Direttore di Corsa Christian Prudhomme (!) e quattro membri non ciclisti di quattro formazioni diverse: Ag2r La Mondiale, Cofidis, Ineos Granadiers e Mitchelon Scott.

Come tutti sanno, in Francia la situazione dei contagi è tutt’altro che tranquilla, con oltre 25.000 nuovi casi positivi negli ultimi tre giorni della scorsa settimana.

Ciononostante oggi le autorità francesi hanno deciso di ridurre i giorni di quarantena da quattordici a sette. Il consiglio scientifico francese, scrive oggi Le Figaro, si è detto favorevole alla modifica del protocollo, come riferisce il ministro della Sanità, Olivier Veran.

Covid19 a parte, all’ora stabilita i corridori hanno preso il via regolarmente e subito sono scattati con convinzione gli svizzeri Kung e Schar.

Merito delle ostriche dell’Ile d’Oleron?

Jacques Anquetil si concedeva le ostriche anche in ritiro, annaffiate da una buona bottiglia di champagne ed ha vinto cinque Tour de France.

Andò peggio a Fausto Coppi che al Giro d’Italia del 1954 ne fece una scorpacciata dopo aver preso la maglia rosa.

La notte fu in inferno ed il giorno dopo Coppi perse oltre undici minuti e la maglia rosa, l’ultima della sua carriera.

Ostriche o no Kung e Schar sono buoni passisti e vanno forte, almeno fino a quando un vento birbante non ha fatto capolino sulla strada ed in gruppo hanno iniziato a pedalare come forsennati nel tentativo di creare ventagli e spezzare il plotone.

Raggiunti nel frattempo i due svizzeri la Deceuninck Quick Step ha guidato le danze, riuscendo effettivamente a spezzare il gruppo in due tronconi, complice anche una caduta. E’ durata poco però, solo qualche chilometro, fino al momento in cui la direzione del vento non è cambiata ed il gruppo è tornato ad essere un solo unico serpentone.

Altra caduta, altri corridori che hanno faticato a rientrare in gruppo: Pogacar, Martin e Guillaume tra questi. Qualcuno non ce l’ha fatta, come Formolo ad esempio.

Al traguardo volante di Chatelaillon Plage è passato per primo il nostro Matteo Trentin, pronto a raccogliere gli applausi ed i 10 punti per la maglia verde, al momento cucita addosso a Peter Sagan.

Qualche chilometro dopo, a La Rochelle, dove Georges Simenon ha ambientato due suoi romanzi “Il fantasma del cappellaio” e “Il testamento Donadiueu”, il gruppo ha iniziato a preparare le grandi manovre che caratterizzano gli ultimi venti-venticinque chilometri di ogni gara con gruppo compatto.

Un vento laterale però ci ha messo ancora una volta lo zampino ed ecco di nuovo il gruppo spezzato in due, le cadute (troppe anche oggi, chiedete ad Alaphilippe), i feroci inseguimenti di chi resta indietro, il sorso d’acqua ristoratore per coloro che riescono a realizzare il desiderato ricongiungimento in coda al gruppo.

In testa invece la solita storia, spettacolare.

Velocità altissima, lunghi treni che si formano come quello bianco della Sunweb, treni che poi si spezzano, i capitani delle squadre che cercano di navigare nelle prime posizioni.

Quando lo sprint parte davvero è il campione d’irlanda Sam Bennett che sembra quello meglio posizionato, ben lanciato dal compagno Morkov. In effetti l’irlandese resiste alla rimonta di Caleb Ewan, che ha trovato troppo tardi il pertugio giusto.

Terzo Peter Sagan, quarto si rivede il nostro Elia Viviani.

Mentre gli operai smontano le transenne, prima di tornare sulla terraferma andate poco più in là, ad ovest, e salite i 257 gradini del Faro delle Balene, il Phares des Baleines, gigante magro e benevolo alto 57 metri, dagli occhi rivolti lontano ed il cuore piantato saldamente su questa terra sabbiosa.

In cima c’è una vista che evoca grandi suggestioni e per questo, magari, vi sembrerà di intravedere sfuocato nel riverbero dell’oceano atlantico il profilo di Joshua, la storica barca di Bernard Moitessier, oggi custodita in un museo vicino, a La Rochelle.

Era il 1969 quando alla prima regata del giro del mondo in solitario senza scalo, la Golden Globe Race, anziché virare a nord verso Plymouth in Inghilterra, a Capetown il navigatore-scrittore Bernard Moitessier decise di abbandonare la corsa per proseguire verso la Polinesia lanciando con la fionda, sul ponte della petroliera British Argosy, il messaggio “continuo senza scalo verso le isole del Pacifico perché sono felice in mare, e forse anche per salvare la mia anima”.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Sam BENNETT in 3 ore, 35 minuti, 22 secondi

2 – Caleb EWAN – s.t.

3 – Peter SAGAN – s.t.

4 – Elia VIVIANI – s.t.

5 – Mads PEDERSEN – s.t.

La maglia gialla resta ovviamente sulle spalle di Roglic, la maglia verde passa su quelle di Sam Bennett, in maglia a pois ancora Cosnefroy.