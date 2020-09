Tour de France. Ewan si prende la tappa

Non c’è niente da fare, ogni volta che l’arrivo di una corsa è stabilito a Sisteron il francese Jérôme Cousin (Total Direct Energie) scatta e se ne va. Cosa ci può fare, è un richiamo irresistibile.

E’ già successo nel 2018 alla Parigi-Nizza perché fu proprio a Sisteron che Cousin ha conquistato la sua vittoria più importante battendo in una volata a due un compagno di fuga.

Sisteron è una bella località sulla sponda della Durance, dominata da una imponente cittadella fortificata conosciuta anche per il famoso Agneau de Sisteron, agnello noto per le carni pregiate, tenere e saporite.

In effetti il carré di agnello all’aglio, il cosciotto di agnello o, ancora, le costolette di agnello grigliate alle erbe di Provenza sono sapori che da quelle parti non mancano di gratificare i palati dei buongustai.

Piatti che sicuramente non sono compresi nelle tabelle alimentari dei ciclisti professionisti, al contrario di una volta, quando capitava che i bistrot lungo il percorso di tappa fossero presi d’assalto anche da ciclisti affamati.

Intanto Cousin macina chilometri e passa per primo in tutti i traguardi parziali disseminati sul percorso di tappa, gran premi della montagna e traguardi volanti.

Il nostro non si arrende nonostante sia chiaro a tutti che la caparbia offensiva del francese non è destinata al successo; il gruppo lo controlla a distanza di sicurezza e poco prima di Saint Auban lo inghiotte fino a farlo scomparire nelle retrovie.

Gruppo compatto quindi e probabile volatona generale. In testa si formano i treni e si stringono gli scarpini, la Deucenick Quick Step a tenere alta l’andatura.

Quando si intravede Sisteron le rotonde e gli spartitraffico rendono tutto più complicato, come se il forte vento contrario non fosse già abbastanza.

La volata è davvero bella da vedere.

Negli ultimi metri sembra fatta per Sam Bennett, con Nizzolo e Trentin subito dietro ma all’improvviso spunta dal nulla Caleb Ewan che con una traiettoria spregiudicata ed una velocità impressionante rimonta tutti e vince.

A seguire Bennett, terzo Nizzolo, subito dopo Hofstetter, Sagan, Theuns.

Classifica generale invariata con Julian Alaphilippe in maglia gialla, eroe del giorno il tenace Jerome Cousin, l’uomo di Sisteron.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Caleb EWAN in 5 ore, 17 minuti e 42 secondi

2 – Sam BENNETT

3 – Giacomo NIZZOLO

4 – Hugo HOFSTETTER

5 – Peter SAGAN