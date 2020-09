Tour de France: Il giovane Marc Hirschi stacca tutti

Sono 218 i chilometri percorsi oggi dai ciclisti, da Chauvigny a Sarran, il villaggio dell’ex Presidente Jacques Chirac, deceduto lo scorso anno.

Il museo locale a lui dedicato ospita la collezione degli oggetti offerti al Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

Lungo il percorso, a circa 20 chilometri dalla partenza, i corridori hanno attraversato il grazioso villaggio di Montmorillon, famoso per le numerose librerie moderne ed antiquarie, una vera chicca.

Più avanti, a circa metà gara, la gente a bordo strada li ha applauditi a Saint Leonard de Noblat, il villaggio di Raymond Poulidor.

Raymond Poulidor “Poupou”, l’eterno piazzato, mai in maglia gialla.

Eppure ha vinto 189 volte tra cui un Giro di Spagna, una Milano-Sanremo, una Flèche Vallone, ​​due Parigi-Nizza, due Critérium du Dauphiné.

Emblematico un episodio al Tour del 1964: arrivato in testa al velodromo di Monaco, termine della nona tappa, “Poupou” si ferma dopo aver tagliato la linea del traguardo, dimenticando che resta ancora un giro da compiere. Anquetil gli passa davanti, vince la tappa e si prende il minuto bonus. Poulidor perderà quel Tour per 55 secondi!

Poulidor è venuto a mancare qualche mese fa ma sulle strade del Tour è rimasto il suo ricordo ed aleggia ancora il suo spirito battagliero.

Il suo dna è rimasto invece nel sangue e nelle gambe del nipote, l’olandese Mathieu Van Der Poel, corridore che vedremo anche al prossimo Giro d’Italia, bravo bravissimo, tra i protagonisti della stagione ciclistica 2019.

Bravo bravissimo anche il giovane svizzero Marc Hirschi della Sunweb, pupillo di Fabian Cancellara (e lui se ne intende), Campione del Mondo ed Europeo in linea nel 2018, professionista dal 2019.

A Nizza è stato secondo alle spalle di Alaphilippe, a Laruns terzo, oggi .. beh, oggi altra storia.

Il ragazzo bernese ha lasciato sui pedali un gruppetto che si era avvantaggiato sull’ultimo GPM.

Li ha lasciati lassù, e nessuno l’ha più ripreso.

Forte in salita, forte nel passo, coraggioso in discesa, il suo vantaggio è rimasto sempre sul filo dei 40 secondi sugli immediati inseguitori, guidati da Alaphilippe.

Il gruppo maglia gialla intanto navigava più indietro, a quasi 2 minuti in mezzo.

Spingi spingi ha tagliato meritatamente il traguardo a braccia alzate.

Cancellara ha ragione, il nome è da tener presente, in futuro lo vedremo ancora protagonista.

Niente cambia in classifica generale, Roglic resta in maglia gialla.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Marc HIRSCHI in 5 ore, 8 minuti, 49 secondi

2 – Pierre ROLLAND a 47 secondi

3 – Soren KRAGH ANDERSEN a 52 secondi

4 – Quentin PACHER – s.t.

5 – Jesus HERRADA – s.t.