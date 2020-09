Tour De France. Lo spettacolo non manca. Vince Nans Peters

Si parte da Cazeres sur Garonne, piccola cittadina in Alta Garonna.

Da queste parti si gioca molto a rugby e per tenersi in forma di mangia cassoulet.

In bicicletta si va poco ma è qui che siamo in prossimità di alcune delle strade che hanno fatto la leggenda del Tour de France.

Oggi è una tappa molto breve di soli 141 km ma molto insidiosa. I temutissimi Pirenei strizzano L’occhio ai corridori e a chi ieri è rimasto indietro per colpa dei ventagli.

Per loro la tappa odierna rappresenta già una grande opportunità per dimostrare valore ed ambizioni.

Per altri, come Bernal e come gli atleti che aspirano alla vittoria finale, è l’occasione per dare uno scossone alla classifica.

Due delle tre salite poste in mezzo al percorso sono davvero difficili ed insidiose. Una di queste, il Port de Bales, è particolarmente cara al nostro Fabio Aru. Fu su queste strade che nel 2017 il Cavaliere dei Quattro Mori prese la maglia gialla dopo una giornata avvincente.

Oggi Aru non sembra più essere il corridore di allora ma anche lui ha la possibilità di far vedere ciò che vale, seppure costretto a fare da scudiero allo sloveno Pogacar, capitano designato in casa Uae Emirates.

Probabile spettacolo anche sull’altra storica cima pirenaica posta sul percorso, il Col di Peyresourde.

Detto fatto.

Promessa mantenuta, lo spettacolo non è mancato. Ha vinto meritatamente Nans Peters, francese nativo di Grenoble, sulle Alpi, ma che sui Pirenei a trovato il suo giorno di gloria. Chapeau. Unico superstite della lunga fuga di giornata ha resistito contro tutto e contro tutti ed ha vinto gustandosi un meritato arrivo solitario.

E mentre un francese festeggia altri due transalpini si leccano le ferite e sono usciti di classifica. Sono Pinot ed Alaphilippe, andati alla deriva man mano che si avvicinavano all’arrivo di Loudenvielle. Pinot è arrivato dopo 25 minuti.

Piccola rivincita per lo sloveno Pogacar, ieri vittima del vento, oggi in recupero sui migliori di 40 secondi.

Ma chi sono i migliori? Adam YATES conserva ancora la maglia gialla su Primoz Roglic a 3 secondi. Poi i francesi Guillaume Martin e Bardet a 9 e 11 secondi. Infine tanta tanta Colombia, sempre più aggrerrita: Bernal, Il redivivo Quintana, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran. Tra loro e Yates non c’è neppure un minuto.

Domani si replica. Ancora Pirenei. Ancora tanta fatica. Ancora spettacolo.

ORDINE ARRIVO

1 – Nans PETERS

2 – Tom SKUJINS a 47 secondi

3 – Carlos VERONA a 47 secondi

4 – Ilnur ZAKARIN a 1 minuto 9 secondi

5 – Nelson POWLESS a 1 minuto 41 secondi

Ultimo Roger KLUGE a quasi trentatré minuti