Tour De France. Rivince Pogacar ma Roglic è il sovrano

Ora a sinistra, ora destra, è così che avanza il serpente.

Allo stesso modo si inerpica per la montagna la strada che arriva in cima al Grand Colombier (17 chilometri e mezzo al 7,1%).

Ai lati pietre imperturbabili e bassi cespugli.

Di solito è una strada in cui d’estate il silenzio è interrotto solo dal canto delle cicale.

Oggi invece saranno gli elicotteri della televisione, i clacson delle moto e delle macchine del Tour a graffiare quelle pietre, a infastidire quei cespugli.

Non ci sarà il pubblico. In questi giorni in Francia si contano quotidianamente quasi diecimila contagi da covid19 ed il Prefetto del Dipartimento dell’Ain, la Signora Catherine Sarlandie de La Robertie, ha deciso di impedire al pubblico di accedere alle strade del Col de la Biche e del Grand Colombier.

Decisione difficile ma condivisibile. Difficile è anche la salita del Grand Colombier.

Su quell’asfalto nessuno può bleffare, ci vuole testa per gestire bene il proprio fisico, ci vogliono gambe per arrivare davanti a tutti gli altri.

La prima volta che il grande ciclismo arrivò sul Grand Colombier lo fece con le gambe di costituzione pletorica di Sergei Soukhorouthenkov, 1980, Tour de l’Avenir, la corsa dilettantistica più importante di allora.

In Francia si scrive amateur, in italiano si traduce dilettante.

Lui correva iscritto tra i dilettanti ma era molto di più, era la leggenda del ciclismo sovietico.

Soukhorouthenkov faceva il ciclista dilettante ed il soldato sotto le bandiere dell’Unione Sovietica e dell’Armata Rossa.

Il professionismo del resto per i sovietici non era ammesso, solo vittorie per la gloria della patria e del socialismo.

Nato vicino a Brjansk, figlio di contadini in una città votata alla siderurgia, lo chiamavano Soukhar, cioè pane secco, ed in bicicletta volava.

Soukhar (più comodo da scrivere e da pronunciare) andava fortissimo su tutti i terreni e per alcune stagioni a cavallo degli anni ottanta ha dominato le corse dilettantistiche.

Ha vinto tutte le corse che ci si aspetta di trovare nel palmares di un sovietico: Campione URSS 1978, ha poi vinto il Giro di Cuba 1978, il Tour dell’Avenir 1978 e 1979, il Giro delle Regioni 1979 e 1981 e la Corsa della Pace 1979.

La vittoria più bella alle Olimpiadi di Mosca del 1980.

A mosca i sovietici avevano disegnato un percorso davvero difficile, che il cittì dei francesi, bollò subito come “fou”(folle).

Folle sembrò ai più anche l’azione di Pane Secco Soukhar che dopo solo un giro e mezzo salutò tutti e se ne andò in fuga per oltre centocinquanta chilometri. All’inizio insieme al compagno polacco Lang ed al compagno sovietico Barinov, poi da solo.

Era una gara olimpica eppure il gruppo arrivò a quasi nove minuti!

L’ultimo a vincere sul Grand Colombier invece lo conosciamo tutti.

Si chiama Thibaut Pinot ed è arrivato qui a braccia alzate nel 2019, alla fine di una tappa del tour dell’Ain.

Pinot si è presentato al via di questo Tour de France con l’ambizione di vincerlo o perlomeno di provarci.

Tutto calcolato. Al seguito aveva persino un materasso personale che un massaggiatore porta ancora oggi a spasso tappa dopo tappa, albergo dopo albergo, pur di far sentire il nostro Thibaut a proprio agio e farlo riposare meglio.

Purtroppo tutte le accortezze di questo mondo non sono bastate ed anche quest’anno Pinot è uscito presto di scena a causa di uno sfortunato incidente che gli ha lasciato un fastidioso infortunio, catapultandolo molto indietro in classifica generale, giorno dopo giorno, ad oltre un’ora dalla maglia gialla Primoz Roglic.

Già la sfortuna. Sono anni che la sfortuna pedala a ruota di questo ragazzo francese, lesta a tarpargli le ali tutte le volte che sta per prendere il volo. Forse la squadra di Pinot anziché portarsi dietro un materasso avrebbe fatto meglio ad assumere una esperta streghetta atta agli scongiuri.

Sarebbe bello vederlo oggi tagliare il traguardo per primo, lo meriterebbe.

Mentre molti colleghi del suo rango hanno la residenza a Montecarlo, Pinot abita e si allena nel villaggio di Mélisey, in Alta Saona, Borgogna.

In quel villaggio nel cuore dei Vosgi il padre ci fa il sindaco e la madre l’infermiera. Intorno prati, brughiere e stagni. Tanti stagni, ed infatti la zona è chiamata l’altopiano dei Mille Stagni.

Thibaut Pinot ama gli animali – le capre soprattutto – lo sci di fondo, la pesca, l’Italia e gli italiani. Sul braccio si è fatto tatuare nella nostra lingua la frase “solo la vittoria è bella”.

Dalle gesta dell’intrepido compagno Soukhorouthenkov e del riservato Pinot torniamo alla tappa di oggi, dove il Tour ha continuato a parlare sloveno.

Ha vinto Tadej Pogacar con un guizzo agli ultimi centocinquanta metri, quando ha sopravanzato la maglia gialla Primoz Roglic, partito troppo presto sui durissimi metri finali, dopo essere stato al coperto, sfruttando l’ottimo lavoro dei suoi ultimi due alfieri Dumulin e Kuss.

Ma oltre a Pogacar, vincitore effettivo, c’è un vincitore morale di questa tappa ed è tutta la Jumbo Visma.

Ai piedi del Grand Colombier si sono presentati ancora in sei in testa, a tirare ciò che rimaneva del gruppo dei migliori, già scremato dalla cadenza da loro imposta a tutti i corridori negli ultimi sessanta chilometri.

Il Grand Colombier è stato affrontato dai giallo neri della Jumbo ad un ritmo forsennato, una frequenza di pedalate ed una velocità che ha impedito agli avversari di Roglic ogni possibile allungo.

Lungo il serpente d’asfalto i migliori, anziché poter studiare quale potesse essere il punto migliore per attaccare Roglic hanno dovuto penare le pene dell’inferno, concentrati solo a non lasciarsi staccare.

Già ai primi tornanti ci sono state vittime eccellenti. Nairo Quintana ed Egan Bernal non hanno retto la velocità imposta da Wout Van Aert e si sono sfilati. Poi si sono staccati. Poi sono naufragati.

Da stasera i due colombiani sono fuori dai giochi per la vittoria finale. Salvo l’impresa, naturalmente.

Al limite del bosco, quando Van Aert si è spostato di lato é stato George Bennett a prendere il testimone ed a portare su i Jumbo Visma & C.

Poi è toccato a Tom Domoulin.

Ad un chilometro dall’arrivo il gruppo dei migliori è ridotto ad una dozzina di atleti, apparentemente malconci, incapaci dell’ultimo scatto.

Ed infatti scatta il re della corsa, scatta Primoz Roglic.

Gli resiste Pogacar che alla fine lo supera a pochi metri dal traguardo.

Domani il Tour riposa e si rifanno a tutti i test covid19.

Per chi ancora crede di poter vincere questo Tour è l’occasione di leccarsi le ferite al morale rimediate oggi dalla prova di autorità dei Jumbo Visma e di cercare poi la forza e le motivazioni utili a ribaltare nell’ultima settimana del Tour de France una classifica che sembra già lasciar intravedere chi sarà il vincitore del 2020: parla sloveno, porta la maglia gialla già stasera, ed è aiutato in ogni metro, in ogni chilometro di questo Tour da compagni formidabili.

Speriamo che nessuno degli altri si arrenda. Speriamo che i corridori attualmente ai primi dieci posti della classifica generale non si limitino a difendere la posizione acquisita stasera.

Speriamo combattano a costo di naufragare.

Ci vorrebbe un Pantani.

Per la cronaca oggi Thibaut Pinot è arrivato a quasi 23 minuti dal vincitore ma siamo certi che presto lo rivedremo tra i protagonisti del mondo del ciclismo.

Tocchiamo ferro però.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Tadej POGACAR IN 4 ORE, 31 MINUTI, 13 SECONDI

2 – Primoz ROGLIC – s.t.

3 – Richie PORTE a 5 secondi

4 – Miguel Angel LOPEZ a 8 secondi

5 – Enric MAS a 15 secondi

Quintana arriva dopo 3 minuti e mezzo, Bernal dopo 7 minuti e 24 secondi.

CALSSIFICA GENERALE

1 – Primoz ROGLIC

2 – Tadej POGACAR a 44 secondi

3 – Rigoberto URAN a 1,34

4 – Miguel Angel LOPEZ a 1,45

5 – Adam YATES a 2,03

Marco Burchi