Tour De France. Van Aert c’e’ sempre. In Italia i prossimi mondiali

Tappa numero cinque, 183 chilometri da Gap a Privas, cittadina dell’Ardeche che dopo aver abbracciato le idee luterane, per oltre settanta anni fu roccaforte protestante nelle guerre di religione con i cattolici.

Oggi quelle tensioni religiose non ci sono più ed i francesi conoscono Privas per la produzione di marrons glacés.

Dopo l’arrivo in salita di ieri il percorso di oggi è disegnato per i velocisti.

Contrariamente ai giorni precedenti non si forma alcuna fuga ed il gruppo è rimasto compatto per tutta la gara, pedalando ad un ritmo relativamente basso.

Nessuna emozione fino agli ultimi chilometri, prima quando la Ineos Granadiers prova a spezzare il gruppo cercando di formare un ventaglio e poi quando iniziano a formarsi i cosiddetti “treni” ossia gruppetti di corridori della stessa squadra nati per agevolare la vittoria del proprio velocista.

Un “treno” classico è formato da quattro corridori.

Il cosiddetto Terzultimo uomo è un passista di resistenza, che ha il compito di portare il treno in testa al gruppo e si fa da parte ai 900 metri dal traguardo.

Il Penultimo uomo invece è un passista veloce che deve avere anche una certa dose di scaltrezza e pur aumentando la velocità deve fare attenzione a non staccare mai il proprio compagno velocista. Ai 500 metri circa il suo compito finisce e si fa da parte.

Arriva allora l’Ultimo Uomo. Ruolo difficile, difficilissimo. E’ un velocista che deve far partire la volata vera e propria, spostandosi a circa 200 metri dalla linea di arrivo. Spesso l’ultimo uomo continua comunque a sprintare riuscendo ad arrivare nelle prime 10-15 posizioni.

Infine ecco il Velocista, la VERA soubrette. Si chiamano Caleb Ewan, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo. Lanciati dall’Ultimo Uomo spingono al massimo riuscendo a mantenere una velocità molto alta che può arrivare anche a 70-75 chilometri orari.

Sono loro che vincono. A volte gli serve anche un colpo di reni, a volte non c’è tempo di alzare le braccia.

Ha vinto in modo magistrale Wout Van Aert della Jumbo Visma, con uno spunto eccezionale, non nuovo a vittorie del genere.

Sulla linea d’arrivo gli sono bastati pochi centimetri di vantaggio su Cees Bol, lanciato da un perfetto quanto inutile treno della Sunweb.

E mentre i corridori oggi se la sono presa comoda fino alla periferia di Privas, dalle stanze dell’UCI è arrivata la notizia che i Mondiali di ciclismo su strada, già previsti in Svizzera a Aigle Martigny e poi cancellati a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia del coronavirus, sono stati affidati all’Italia.

Si correranno dal 24 al 27 settembre ad Imola, con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a fare da punto di riferimento per tutte le prove su strada, sede di partenza e di arrivo.

Del resto il nostro paese in questo momento è l’unico a garantire sia un percorso duro come quello svizzero sia condizioni sanitarie gestibili in sicurezza.

La sala stampa dell’autodromo può ospitare fino a mille persone, i box della formula 1 potranno essere usati per le varie nazionali agevolando il rispetto del distanziamento. A completare il quadro positivo le ampie tribune per il pubblico e le strutture ricettive presenti nell’imolese

Il percorso imolese appare duro e difficile come quello svizzero: 259,2 km per gli uomini con un dislivello di 5000 metri, 144 km per le donne con un dislivello di 2750 metri.

La gara mondiale percorrerà la Romagna per poi tornare a Imola dove ci sarà il circuito finale lungo 28,8 km da percorrere 9 volte per gli uomini e 5 volte per le donne, con due salite difficili ( 3 km in totale con pendenza media del 10% e punte del 14%).

Solo 4 gare le gare in programma: 2 maschili e due femminili.

Giovedì 24 settembre si inizia con le prove a cronometro, sabato 26 ci correrà la prova in linea femminile e domenica 27 quella maschile.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Wout VAN AERT

2 – Cees BOL

3 – Sam BENNETT

4 – Peter SAGAN

5 – Jasper STUYVEN

Primo italiano Nizzolo, solo undicesimo. Maglia gialla il solito Alaphilippe.

A bientot!

