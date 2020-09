Tour de France. Vince Kragh Andersen. Roglic ancora in giallo

Oggi si lascia l’Alvernia per arrivare a Lione, 194 chilometri con cinque gran premi della montagna.

Una tappa nervosa in attesa di correre quella di domani, su fino in cima al temuto Grand Colombier.

Partenza da Clermont Ferrand sotto lo sguardo fiero della statua equestre di Vercingetorige.

L’uomo della statua, spada al vento e cavallo al galoppo, si volge leggermente indietro a chiamare a sé i Senoni, i Parisi, i Pittoni, i Cadurci, i Turoni, gli Aulerci ed i Lemovici, tutti uniti nella rivolta contro Roma.

Dopo la tappa di ieri, dove Giulio Cesare Roglic ha dimostrato di avere la capacità di controllare agevolmente tutti i suoi nemici, occorre trovare presto tra i corridori un Vercingetorige che provi a ribellarsi al potere di Giulio Cesare Roglic e dei suoi centurioni della Jumbo Visma.

A Pogacar, a Bernal ed a tutti gli altri non basterà stare a ruota aspettando un segnale di cedimento da parte dello sloveno, se vogliono provare a vincere questo Tour dovranno attaccare, magari alleandosi di volta in volta anche tra di loro.

Ovviamente dovranno fare attenzione nel giocare le proprie carte: ricordate infatti come è andata a finire per Vercingetorige, vero?

Tra gli sfidanti di Giulio Cesare Roglic non ci saranno più Bauke Mollema e Romain Bardet, fuori gioco per colpa di una caduta nella tappa di ieri.

Quando la carovana si lascia alle spalle l’Alvernia in cima al Col du Beal, lo svizzero Stefan Kung è solo in testa.

C’è un bel romanzo pubblicato recentemente in Italia, “Paese perduto” di Pierre Jourde, che racconta l’altra faccia dell’Alvernia.

Non quella turistica o romantica della natura incontaminata, della parte “buona” della cultura contadina ma quella invece di una terra aspra e dura dove, come scrive in una bella recensione Geraldine Meyer “… sangue e merda appaiono come i fili che tengono insieme le storie, le voci che si perdono nelle valli, la solitudine, un tempo che scorre immobile, sempre identico. Una società patriarcale in cui sono le roncole a tagliare carni e legami, fucili a stabilire confini, attrezzi agricoli a provocare mutilazioni che da fisiche diventano anche morali, disegnando il destino e il carattere delle persone.”

Dietro a Kung tutta la Bora Hansgrohe tira il collo al gruppo spezzandolo in due, staccando così molti velocisti: Viviani, Ewan, Cees Bol, Bonifazio ed anche la maglia verde Sam Bennett.

In cima alla successiva Cote de Courreau passa ancora per primo Stefan Kung.

Contemporaneamente, molto più ad est e più precisamente sul lungomare di Senigallia, un fantastico Tim Merlier vince in volata la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, dimostrando che la storica maglia di campione nazionale belga, quella a strisce nera gialla e rossa, non si indossa mai per caso.

Al Tour mancano circa ottanta chilometri all’arrivo quando lo svizzero Kung viene ripreso ed il gruppo di Sam Bennett si arrende all’evidenza: inutile insistere, il gruppo davanti non potrà più essere raggiunto.

E’ in questo momento che a Peter Sagan è venuta l’acquolina in bocca. Ma non pensando al famoso formaggio erborinato di Montbrison che si produce nelle stalle che gli sfilano davanti una ad una lungo la strada bensì pensando alla possibile prima desideratissima vittoria di tappa: grazie alla sua Bora Hansgrohe nell’elenco dei pretendenti alla vittoria odierna non ci sono più tutti i velocisti più forti.

Viste però le caratteristiche degli ultimi chilometri che precedono l’arrivo di Lione, nella lista dei possibili vincitori resta però Wout Van Aert, resta il nostro Sonny Colbrelli, resta Julian Alaphilippe, resta Matteo Trentin con Greg Van Avermaet, resta Marc Hirschi, resta chissà chi.

Negli ultimi dieci chilometri è bagarre, prima sulla breve Cote de la Duchere (1,4 Km al 5,6%), poi sulla Cote de la Croix Rousse (ancora 1,4 Km ma al 4,8%), poi sfiorando i pericolosi spartitraffico, tagliando le curve e le controcurve in discesa nelle strade cittadine giù, fino a costeggiare il Rodano ed arrivare sulla linea del traguardo all’altezza del Pont Lafayette

Ci provano in tanti, la Sunweb soprattutto.

Inizia Benoot, poi ci prova Kamna, poi Alaphilippe portandosi dietro addirittura Bernal, ci prova Hirschi.

Ognuno sperando che il suo colpo di pedale sia quello giusto, definitivo.

Infine ci prova Soren Kragh Andersen, ancora della Sunweb, uno che forse nessuno attendeva protagonista.

E’ questa la volta buona, nonostante manchino ancora tre lunghi chilometri.

Il danese di Middelfort, cittadina sorta sulla torba dell’Isola di Fionia oggi è imprendibile e dietro la Sunweb ne protegge benissimo la fuga.

Il secondo a passare sulla linea di vernice bianca del traguardo è Luka Mezgec, dopo 15 secondi, precedendo allo sprint il nostro Simone Consonni ed un nervosissimo Peter Sagan, lo sconfitto del giorno insieme alla sua Bora Hansgrohe, autore anche oggi di una scorrettezza in volata ai danni di Sonny Colbrelli.

A fine tappa non c’è la voglia di perdersi tra i traboule che collegano Vieux Lyon e il colle di La Croix-Rousse.

Lione in questo periodo è assediata dal covid19 e questo basta a molti per andare a chiudersi subito in albergo desiderando le Alpi, sede di arrivo della tappa di domani.

ORDINE DI ARRIVO

1 – Soren KRAGH ANDERSEN in 4 ore, 28 minuti e 10 secondi

2 – Luka MEZGEC a 15 secondi

3 – Simone CONSONNI – s.t.

4 – Peter SAGAN – s.t.

5 – Casper PEDERSEN – s.t., altro pezzo di Danimarca sulle rive del Rodano.

La Classifica Generale resta invariata con Primoz Roglic davanti a tutti.