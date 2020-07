Tra pop e mitologia, la nuova Versace Home Collection

Espressione perfetta dell’innato talento della maison Versace nel mescolare la tradizione con la novità e la mitologia con la cultura Pop, la nuova collezione Versace Home 2020 mette in primo piano la raffinatezza e l’eleganza insita in ogni creazione del marchio, presentando mobili unici che combinano lusso e design. Nelle tre nuove linee Virtus, Medusa Carezza e The Medusa, la magia senza tempo di Versace dà vita a un lifestyle attraverso nuovi pezzi di design per la camera da letto, il soggiorno, la sala da pranzo, la libreria nonché un’inedita linea per l’ufficio.

La sofisticata collezione Virtus è stata realizzata attraverso l’accurata lavorazione di legni, marmo e pelle pregiati. Evocando la sensazione di indossare l’ambita Virtus Bag, i vari pezzi di design sono caratterizzati dal simbolo della V barocca impreziosito con accenti di foglie di acanto.

La linea Medusa Carezza è espressione della tradizione del brand Versace. Caratterizzandosi con dettagli e contorni a forma di Medusa, la serie si definisce attraverso linee curve accentuate con un tocco dal tono dorato. Realizzati con maestria, i pezzi principali sono valorizzati da rivestimenti in pelle, velluto e jacquard fantasia.

Attraverso la collezione The Medusa la forte identità estetica di Versace Home si traduce nello spazio ufficio. Emblema dell’universo creativo di Versace, la mitica Medusa crea un’atmosfera glamour all’interno dell’ambiente lavorativo. L’audace linea ufficio, realizzata in legno di frassino tinto, presenta una scrivania e sedie ornate con decorazioni in pelle e l’iconico simbolo della Medusa dorato.

Andrea Malavolti